به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین خوانساری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با جزئیات عملیات خرید تضمینی گندم در استان همدان اظهار کرد: این فرآیند از هشتم تیرماه آغاز شده و تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای اجرای مطلوب این طرح تصریح کرد: ۵۶ مرکز خرید در سراسر استان برای تحویل گندم کشاورزان مهیا شده است که این مراکز شامل ۲ مرکز دولتی، ۵ مرکز متعلق به کارخانه‌های آرد، ۱۰ سیلوی بخش خصوصی و ۳۹ مرکز مباشر وابسته به تعاون روستایی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان افزود: با توجه به تفاوت زمان برداشت در نقاط مختلف استان، مراکز خرید ابتدا در شهرستان‌های غربی و جنوبی فعال شده و همزمان با گسترش فصل برداشت، تمامی مراکز وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد.

وی در خصوص تمهیدات نظارتی بر این فرآیند گفت: ۱۱۲ نیروی دولتی به عنوان عامل تشخیص و ذیحساب، مسئولیت نظارت بر تحویل گندم را بر عهده دارند و ۶۰ کارشناس کنترل کیفیت وظیفه سنجش افت و سلامت محصول را انجام می‌دهند و ۸ اکیپ نظارتی متشکل از مدیران ستادی و شهرستانی به صورت مستمر بر عملکرد مراکز خرید نظارت خواهند داشت تا حقی از کشاورزان ضایع نشود.

خوانساری با اشاره به سطح زیر کشت ۴۲۵ هزار هکتاری گندم در استان همدان شامل ۷۲ هزار هکتار آبی و ۳۵۳ هزار هکتار دیم، خاطرنشان کرد: برآوردها حاکی از تولید حدود ۶۸۰ هزار تن گندم در استان است که شهرستان‌های کبودراهنگ، رزن و درگزین بیشترین سهم را در این تولید خواهند داشت.

وی با اشاره به قیمت خرید تضمینی گندم تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است و تلاش می‌کنیم فرآیند خرید، تحویل و ثبت اطلاعات کشاورزان با حداکثر سرعت و سهولت انجام پذیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۳۷۶ هزار تن گندم به ارزش حدود ۷.۷ همت و در سال ۱۴۰۳ نیز افزون بر ۷۰۶ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۱۲ همت به صورت تضمینی از کشاورزان همدانی خریداری شده بود.