به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان همدان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب‌زمینی در کشور، گام‌های بلندی برای گذار از اقتصاد خام‌فروشی برداشته است، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما در سال‌های گذشته، نرخ بالای ضایعات سیب‌زمینی بود که تا ۳۰ درصد کل تولیدات استان را شامل می‌شد.

وی از سال 88 تاکنون بر توسعه زیرساخت‌های نگهداری سیب زمینی تمرکز شده است، افزود: هم اکنون بیش از ۱۵۰ سردخانه با ظرفیت افزون بر ۵۵۰ هزار تن در استان همدان فعال است که این سرمایه‌گذاری گسترده، میزان ضایعات محصول را به کمتر از ۳ درصد کاهش داد.

معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: همچنین بسیاری از این سردخانه‌ها علاوه بر نگهداری، به تجهیزات سورت و بسته‌بندی پیشرفته مجهز شده‌اند تا محصول با کیفیت بالاتری وارد بازار شود.

وی با تاکید بر اینکه راهبرد اصلی سازمان جهاد کشاورزی جلوگیری از خام‌فروشی است، تصریح کرد: سیب‌زمینی یک محصول استراتژیک است که نباید به‌صورت خام از استان خارج شود و سیاست ما این است که با توسعه صنایع تبدیلی، ارزش‌افزوده ایجاد کنیم و در صورت نیاز به صادرات، محصولات فرآوری‌شده را روانه بازارهای جهانی کنیم.

محمدی با اشاره به هزینه‌های سنگین ایجاد واحدهای صنعتی در این بخش گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری نیازمند آورده‌های کلان است، به‌طوری که راه‌اندازی هر واحد به حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد؛ با این وجود، در 2 سال اخیر 2 واحد فعال ایجاد شدند که ظرفیت فرآوری سالانه ۶ تا ۷ هزار تن سیب‌زمینی را در استان فراهم کردند

وی در تشریح پروژه‌های در حال احداث استان گفت: 2 واحد بزرگ فرآوری سیب‌زمینی با پیشرفت فیزیکی مناسب در دستور کار قرار دارد و یکی از این پروژه ها در شهرستان فامنین با ظرفیت فرآوری سالانه ۳۰ هزار تن سیب زمینی در مراحل پایانی اخذ مجوزهای تغییر کاربری قرار دارد و به‌زودی عملیات اجرایی آن شتاب می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی استان همدان افزود: پروژه دوم در شهرستان بهار با حجم سرمایه‌گذاری ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت 2 هکتار است و اکنون به پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی رسیده و بخشی از ماشین‌آلات آن نیز خریداری شده و پیش‌بینی می‌شود این واحد حداکثر تا یک سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد.

ویر پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر طرح‌های مذکور، مجوزهای لازم برای تاسیس ۳ تا ۴ واحد فرآوری دیگر در شهرستان‌های مختلف استان صادر شده و به‌طور مستمر در حال پیگیری برای رفع موانع بانکی و تسهیلاتی این طرح‌ها هستیم تا با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت فرآوری سیب‌زمینی استان را ظرف دو تا سه سال آینده به حداقل ۱۰۰ هزار تن در سال افزایش دهیم.