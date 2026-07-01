حضور در مراسم تشییع رهبر شهید نماد وحدت و بصیرت مردم است

حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه اسلامی اظهار کرد: شهادت، والاترین مرتبه بندگی و نشانه اخلاص انسان‌هایی است که جان خود را در راه دفاع از ارزش‌های الهی، آرمان‌های اسلام و عزت جامعه اسلامی تقدیم می‌کنند.

وی افزود: تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است که فرهنگ ایثار و شهادت همواره عامل پویایی، بیداری و استحکام جبهه حق بوده و یاد و نام شهیدان، الهام‌بخش نسل‌های مختلف در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و ملی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف با حضور آگاهانه خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی، استقلال و وحدت ملی دفاع کرده‌اند، تصریح کرد: حضور مردم در آیین‌های بزرگ ملی و مذهبی، نمادی از انسجام اجتماعی، بصیرت و وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

حبیبی ادامه داد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، علاوه بر ادای احترام به مقام والای شهیدان، پیام روشنی از وحدت، همدلی و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها خواهد داشت.

وی با تسلیت این ضایعه به خانواده‌های داغدار و آحاد مردم، از اقشار مختلف جامعه دعوت کرد با حضوری باشکوه، منظم و آگاهانه در مراسم تشییع شرکت کرده و بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های دینی تأکید کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره نشان داده‌اند که با وحدت، همبستگی و حضور مسئولانه در صحنه، از عزت، استقلال و منافع ملی صیانت می‌کنند و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای کشور است.