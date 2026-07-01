به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس در تهران، راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش کشاورزی و صنایع وابسته را مورد بررسی قرار داد.

طرفین در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران و بلاروس در حوزه تولیدات کشاورزی، دام و ماشین‌آلات، بر ضرورت افزایش سطح مبادلات تجاری و تسهیل همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور تأکید کردند.

توسعه واردات و صادرات محصولات کشاورزی و دامی، گسترش همکاری در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی به‌ویژه کمباین و بررسی زمینه‌های جدید همکاری در بخش‌های مختلف کشاورزی از مهم‌ترین محورهای دیدار وزیر جهاد کشاورزی و سفیر بلاروس در تهران بود.

نوری و کالتسوف همچنین بر تسریع در روند برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های کشاورزی دو کشور توافق کردند و این کمیسیون را بستری مناسب برای پیگیری توافقات، رفع موانع موجود و ارتقای سطح روابط فنی، اقتصادی و تجاری میان تهران و مینسک دانستند.

دو طرف بر تداوم رایزنی‌ها و تقویت همکاری‌های دوجانبه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در بخش کشاورزی و امنیت غذایی تأکید کردند.