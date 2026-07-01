  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

وزیر جهاد کشاورزی: همکاری‌های کشاورزی ایران و بلاروس توسعه می‌یابد

وزیر جهاد کشاورزی: همکاری‌های کشاورزی ایران و بلاروس توسعه می‌یابد

وزیر جهاد کشاورزی بر گسترش همکاری‌های دو جانبه کشاورزی، افزایش مبادلات تجاری ایران و بلاروس و تسریع در برگزاری کمیسیون مشترک کشاورزی دو کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس در تهران، راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش کشاورزی و صنایع وابسته را مورد بررسی قرار داد.

طرفین در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران و بلاروس در حوزه تولیدات کشاورزی، دام و ماشین‌آلات، بر ضرورت افزایش سطح مبادلات تجاری و تسهیل همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور تأکید کردند.

توسعه واردات و صادرات محصولات کشاورزی و دامی، گسترش همکاری در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی به‌ویژه کمباین و بررسی زمینه‌های جدید همکاری در بخش‌های مختلف کشاورزی از مهم‌ترین محورهای دیدار وزیر جهاد کشاورزی و سفیر بلاروس در تهران بود.

نوری و کالتسوف همچنین بر تسریع در روند برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های کشاورزی دو کشور توافق کردند و این کمیسیون را بستری مناسب برای پیگیری توافقات، رفع موانع موجود و ارتقای سطح روابط فنی، اقتصادی و تجاری میان تهران و مینسک دانستند.

دو طرف بر تداوم رایزنی‌ها و تقویت همکاری‌های دوجانبه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در بخش کشاورزی و امنیت غذایی تأکید کردند.

وزیر جهاد کشاورزی: همکاری‌های کشاورزی ایران و بلاروس توسعه می‌یابد

کد مطلب 6876068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها