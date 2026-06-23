به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار حسن مومنی سرپرست دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و جونا ماینا مو آنگی سفیر کنیا در تهران، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط کشاورزی دو کشور، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده موجود برای توسعه همکاریها و افزایش حجم مبادلات تجاری در بخش کشاورزی تاکید کردند.
در جریان این دیدار، امکان واردات برخی محصولات کشاورزی گرمسیری مورد نیاز کشور از کنیا و توسعه صادرات محصولات، نهادهها و فناوریهای کشاورزی ایران که از مزیتهای نسبی و سرزمینی برخوردار هستند، راهکارهای رفع موانع موجود، تسهیل همکاریهای بخش خصوصی، تبادل هیاتهای تخصصی و ایجاد سازوکارهای موثر برای گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حسن مومنی در این دیدار با اشاره به اهمیت قاره آفریقا در راهبرد توسعه روابط اقتصادی ایران، ظرفیتهای همکاری میان ایران و کنیا را بسیار گسترده توصیف و آمادگی وزارت جهاد کشاورزی را برای حمایت از برنامههای مشترک و تسهیل همکاریهای دوجانبه اعلام کرد.
سفیر کنیا نیز بر علاقهمندی کشورش برای توسعه همکاریها با ایران در حوزه کشاورزی تاکید کرد و ظرفیتهای موجود در زمینه تجارت محصولات کشاورزی، انتقال دانش فنی، سرمایهگذاری مشترک و همکاریهای آموزشی و تحقیقاتی را قابل توجه دانست.
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