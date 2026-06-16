پروژه مشترک ایران و فائو در توسعه منابع ژنتیکی دام‌ کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مومنی، سرپرست دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه این پروژه مشترک، با تأکید بر اهمیت راهبردی منابع ژنتیکی دامهای بومی در تأمین امنیت غذایی، حفظ تنوع زیستی و توسعه پایدار روستایی؛ اجرای این پروژه را نمونهای موفق از همکاری مشترک جمهوری اسلامی ایران و سازمان فائو دانست.
وی با اشاره به نقش دفتر امور بینالملل در تسهیل و توسعه همکاریهای فنی با سازمانهای بینالمللی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی داخلی در کنار تجربیات بینالمللی برای حفاظت و توسعه ذخایر ارزشمند ژنتیکی کشور تأکید کرد.
فرخ طایراو، نماینده فائو در ایران نیز با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع ژنتیکی دامی، این پروژه را گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار و افزایش تابآوری نظامهای تولید دام در مناطق هدف ارزیابی کرد.
همچنین پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایههای ژنتیکی کشور، حمایت از برنامههای علمی، پژوهشی و توسعهای در حوزه منابع ژنتیکی دامی را ضرورتی ملی دانست و بر تداوم همکاری میان دستگاههای اجرایی، مراکز علمی و سازمانهای بینالمللی در این زمینه تأکید کرد.
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