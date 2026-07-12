به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی شورای معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور محسن اسماعیلی معاون راهبری و امور پارلمانی رئیس‌جمهور برگزار شد، خدمت به مردم را مهم‌ترین رسالت مسئولان دانست و اظهار کرد: هر اندازه بتوانیم روزهای بهتر، همراه با رفاه، آرامش و آسایش برای مردم رقم بزنیم، باز هم در برابر بزرگی و شایستگی این ملت، وظیفه ما به پایان نرسیده است. هر میزان برای رفاه، آرامش و آسایش مردم تلاش کنیم، باز هم در برابر عظمت این ملت بزرگ، اندک است.

وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر تاکید کرد: با وجود محدودیت‌ها، تأمین کالاهای اساسی کشور بدون وقفه انجام شد که نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از تولید داخلی و همراهی مردم بود.

وزیر جهاد کشاورزی، مردم را بزرگ‌ترین سرمایه کشور دانست و گفت: تجربه روزهای اخیر نشان داد مردم ایران در دفاع از کشور، انسجام و تاب‌آوری مثال‌زدنی دارند و این سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه برای عبور از چالش‌ها و حرکت به سوی آینده‌ای بهتر است.

وی افزود: مسئولیت حوزه امور پارلمانی از دشوارترین مأموریت‌های اجرایی است، زیرا باید تعامل مؤثر میان قوه مجریه و قوه مقننه را در چارچوب قانون مدیریت کرده و زمینه هم‌افزایی برای حل مسائل کشور را فراهم سازد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ساختار تفکیک قوای سه‌گانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: بسیاری از پیشرفت‌ها و موفقیت‌های کشور حاصل تعامل، هم‌فکری و چکش‌کاری‌های کارشناسی میان دولت و مجلس بوده است و این همکاری‌ها نقش مهمی در اصلاح فرآیندها، ارتقای قوانین و تسهیل اجرای برنامه‌های کشور داشته است.

نوری با تأکید بر ضرورت انتقال دقیق عملکرد دستگاه‌های اجرایی به نمایندگان مجلس و افکار عمومی، تصریح کرد: بیان خدمات و اقدامات انجام‌شده در دستگاه‌های مختلف، چه در شرایط عادی و چه در دوران بحران، از مهم‌ترین وظایف حوزه‌های امور مجلس است و این ارتباط مؤثر می‌تواند در تقویت اعتماد، تسریع حل مسائل و پیشبرد اهداف دولت نقش‌آفرین باشد.

وی با تأکید بر اینکه موفقیت دولت حاصل تلاش جمعی همه دستگاه‌ها است، گفت: هیچ موفقیتی متعلق به یک وزارتخانه یا یک دستگاه اجرایی نیست؛ همه اعضای دولت در دستاوردهای کشور سهیم هستند و با حفظ روحیه همکاری و همدلی، مسیر خدمت به مردم با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.