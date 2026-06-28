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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

اسکان موقت مهمانان غیر تهرانی مراسم تشییع رهبر شهید در دانشگاه شریف

اسکان موقت مهمانان غیر تهرانی مراسم تشییع رهبر شهید در دانشگاه شریف

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف، ظرفیت‌هایی را برای اسکان موقت مهمانان غیر تهرانی و همچنین جذب خادم برای موکب دانشگاه در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه شریف؛ با اعلام رسمی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر در استان تهران به علت برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران و روز دوشنبه ۱۵ تیر به علت برگزاری مراسم تشیع رهبر شهید، کل کشور تعطیل اعلام شد. بر این اساس کلیه فعالیت‌های دانشگاه در روزهای مذکور تعطیل و تردد در دانشگاه بدون مجوز، ممنوع خواهد بود.

از طرفی به‌منظور هماهنگی و مشارکت موثر دانشگاه در برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، ستاد اجرایی موقتی با ترکیب مسئول دفتر نهاد رهبری، معاون فرهنگی، معاون دانشجویی، معاون اداری و مالی و مدیر حوزه ریاست تشکیل شد.

معاونت فرهنگی هم با اعلام وجود تعدادی ظرفیت برای اسکان موقت مهمانان غیر تهرانی این مراسم، این فرم (https://sharif.porsline.ir/s/AIJd۱۹۷۴) را برای درخواست اسکان معرفی کرده که البته تکمیل آن به منزلهٔ پذیرش قطعی نیست و پس از بررسی نهایی، نتیجه به متقاضیان اعلام خواهد شد. اگر شرایط حضور به‌عنوان خادم در موکب دانشگاه در مراسم بدرقه را دارید هم، درخواست خود را از طریق این لینک (https://sharif.porsline.ir/s/N۴cVahqq) ثبت کنید.

ویژه‌نامهٔ روزنامه با موضوع ارتباط خانواده شریف و رهبر شهید انقلاب در طول دوران ریاست جمهوری و رهبری ایشان نیز در ایام تشییع منتشر خواهد شد.

اولین و آخرین حضور رهبر شهید در شریف.

کد مطلب 6873286
زهرا سیفی

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