بانک مسکن میزبان نشست مشترک وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ دومین نشست هم‌اندیشی کمیسیون اقتصادی با حضور دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان این وزارتخانه، دکتر سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمیسیون و مدیران عامل بانک‌های کشور، ظهر امروز سه‌شنبه به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد، موضوعات مرتبط با امنیت، پایداری و ارتقای خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین بررسی راهکارهای تقویت تاب‌آوری شبکه بانکی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد شبکه بانکی نیز در این نشست، ضمن بررسی آخرین وضعیت خدمات بانکی، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول برای ارتقای امنیت زیرساخت‌های بانکی، تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و تقویت پایداری شبکه بانکی کشور تأکید کردند.

برگزاری این نشست به میزبانی بانک مسکن، زمینه‌ای برای هم‌اندیشی و تعامل نزدیک میان مسئولان اقتصادی، نهادهای نظارتی، دستگاه‌های تخصصی و مدیران شبکه بانکی کشور در راستای ارتقای امنیت و کیفیت خدمات بانکی و پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان فراهم کرد.