تلاش برای جبران کسری ۵۰ هزار واحدی مسکن نیروهای مسلح در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین همتی ظهر چهارشنبه در آیین کلنگ‌زنی پروژه ۳۶۰ واحدی مسکن نیروهای مسلح با اشاره به نقش حیاتی نیروهای مسلح در حفظ پایداری نظام جمهوری اسلامی در بحبوحه جنگ‌های اخیر، بر ضرورت تامین نیازهای اساسی و رفاهی آنها تاکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مسکن به ارائه آماری در سطح کشور خبر داد و گفت: علیرغم تلاش‌های مستمر در حال حاضر کشور با کسری بیش از ۵۰ هزار واحدی در ساخت خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح مواجه است.

معاون مهندسی رزمی کل سپاه با بیان اینکه حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار واحد سازمانی برای نیروهای مسلح در حال ساخت است، بیان کرد: هدف ما در استان همدان تلاش برای جبران این کسری و پاسخگویی به نیازهای نیروهای مسلح است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعهدات مالی پروژه ۳۶۰ واحدی همدان، گفت: با وجود چالش‌های موجود در تامین منابع مالی، ما متعهد شده‌ایم که با تمام توان و حتی از طریق فروش زمین‌های موجود، بودجه مورد نیاز این پروژه را تأمین کنیم تا حداکثر ظرف دو سال آینده، برادران عزیز شاهد سکونت در این واحدها باشند.