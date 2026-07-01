مصطفی راغب زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد یزدی را فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی راغب برای چهارمین سال متوالی در پویش آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت کرد.
وی با این اقدام خداپسندانه بار دیگر مسئولیت اجتماعی خود را در حمایت از خانوادههای نیازمند به نمایش گذاشت و با اهدای ۴۰۰ میلیون تومان زمینه بازگشت ۱۰ محکوم مالی جرائم غیرعمد به آغوش خانوادههایشان را فراهم کرد؛ اقدامی ارزشمند که در سالهای اخیر به سنتی نیکو از سوی این هنرمند در ایام محرم تبدیل شده است.
مصطفی راغب از سال ۱۴۰۲ تاکنون با مشارکت در پویشهای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، زمینه آزادی ۳۵ زندانی نیازمند را فراهم کرده و همواره در ایام ماه محرم بخشی از نذورات خود را به این امر خداپسندانه اختصاص داده است.
وی همچنین با راهاندازی کمپین «بزم عشق»، از دوستداران و علاقهمندان خود دعوت میکند تا با مشارکت در این حرکت انساندوستانه، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد سهیم باشند همچنین این هنرمند پیش از این نیز تمامی عواید حاصل از جشن امضای آلبوم «حال نامعلوم» در استان یزد را به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص داده بود؛ اقدامی که بیانگر تداوم نگاه مسئولانه و دغدغهمند وی نسبت به مسائل اجتماعی و حمایت از خانوادههای نیازمند است.
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