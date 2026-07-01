اختصاص ۲ فروند هواپیما برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی گفت: با همکاری هوانیروز ارتش، ۲ فروند هواپیمای بالثابت به منظور تقویت توان عملیاتی و پشتیبانی هوایی کمیته امداد و فوریتهای پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت اختصاص یافت.
وی افزود: این هواپیماها تا پایان برگزاری مراسم، بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار داشته و در صورت نیاز، مأموریتهای انتقال سریع بیماران، مصدومان، تجهیزات پزشکی، تیمهای درمانی و پشتیبانی از عملیات امدادی را در سراسر کشور بر عهده خواهند داشت و این اقدام، جلوهای از همافزایی، وحدت و آمادگی همهجانبه نیروهای مسلح و دستگاههای امدادی کشور برای ارائه خدمات ایمن، سریع و مؤثر به میلیونها عزادار و شرکتکننده در این رویداد بزرگ ملی و تاریخی است.
به گفته توکلی، کمیته امداد و فوریتهای پزشکی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای زمینی، هوایی و ریلی، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد تا خدمات امدادی و درمانی را با سرعت، دقت و کیفیت به شرکتکنندگان ارائه کند.
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