به گزارش خبرنگار مهر، با حکم قرارگاه حملونقل مرزی ستاد مرکزی اربعین کشور، غلامرضا شهبازی، مدیرعامل سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه، به عنوان رئیس قرارگاه حملونقل مرزی اربعین در مرز بینالمللی خسروی و جانشین عملیات حملونقل در خاک عراق از مرز منذریه تا حسینیه بغداد منصوب شد.
این انتصاب با توجه به سوابق اجرایی و تجربه مدیریتی شهبازی در حوزه حملونقل عمومی و مدیریت جابهجایی زائران انجام شده و بیانگر اعتماد ستاد مرکزی اربعین به ظرفیتهای مدیریتی استان کرمانشاه در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی است.
بر اساس اعلام قرارگاه حملونقل مرزی ستاد مرکزی اربعین، آیین اهدای حکم شهبازی بهزودی با حضور مسئولان استانی در استانداری کرمانشاه برگزار خواهد شد.
شهبازی پس از این انتصاب، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را افتخاری بزرگ دانست و گفت: با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود و همکاری دستگاههای اجرایی، تلاش خواهیم کرد مأموریت خدمترسانی به زائران به بهترین شکل ممکن انجام شود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی مرز خسروی در تردد زائران اربعین افزود: هماهنگی میان مجموعههای اجرایی، خدماتی، انتظامی و حملونقل نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به زائران دارد و امیدواریم با همکاری همه عوامل اجرایی، رضایت زائران و دستاندرکاران ستاد اربعین فراهم شود.
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