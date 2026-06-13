علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز برنامهریزیها و اقدامات اجرایی برای احداث جاده اختصاصی تردد زائران اربعین در مرز سومار خبر داد و اظهار کرد: توسعه زیرساختهای این پایانه مرزی با هدف تسهیل عبور و مرور زائران و ارتقای سطح خدماترسانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به بازدید معاون عمرانی استاندار کرمانشاه از مرز سومار افزود: این بازدید با حضور مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری، فرماندار گیلانغرب و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی انجام شد و طی آن روند آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برای میزبانی از زائران اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژههای عمرانی و خدماتی مرتبط با مرز سومار ارزیابی شد و بخشهای مختلف پیشبینیشده برای توسعه زیرساختهای پایانه مرزی مورد بازدید میدانی قرار گرفت.
سلیمی ادامه داد: همچنین محدوده پیشنهادی برای استقرار پایانه مسافری مرز سومار توسط کارشناسان این ادارهکل ارائه و بررسی شد و جانمایی پارکینگ خودروهای شخصی، گیتهای ورود و خروج و سالن مسافری با هدف ارتقای کیفیت خدمات به زائران مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به بررسی مسیر پیشنهادی جاده اختصاصی زوار اربعین در مرز سومار گفت: این مسیر برای تسهیل تردد زائران طراحی شده و با تأکید معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، تسریع در آغاز عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این بازدید محلهای پیشنهادی استقرار موقت دستگاههای خدماترسان نیز بررسی شد و مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی متناسب با وظایف خود، اقدامات لازم را برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران اربعین حسینی در مرز سومار انجام دهند.
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