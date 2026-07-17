بیژن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های شهرداری کرمانشاه برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: شهرداری در قالب کمیته خدمات شهری ستاد اربعین، مسئولیت ارائه بخشی از خدمات در سطح شهر و مرز خسروی را بر عهده دارد و با استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی و تجهیزات، برای خدمت‌رسانی به زائران برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود: در سطح شهر، فضاسازی و زیباسازی محیطی، آماده‌سازی پارک‌ها و فضاهای عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای تردد و استراحت موقت زائران در دستور کار قرار گرفته است تا شهر کرمانشاه آمادگی لازم برای استقبال از زائران را داشته باشد.

شهردار کرمانشاه با اشاره به تقویت ناوگان حمل‌ونقل اربعین، تصریح کرد: امسال ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از شهرداری کرمانشاه، ۱۰۰ دستگاه از شهرداری کرج و ۳۰ دستگاه از شهرداری همدان برای جابه‌جایی زائران در مرز خسروی اختصاص یافته و مدیریت و هماهنگی این ناوگان بر عهده شهرداری کرمانشاه خواهد بود.

مرادی ادامه داد: همچنین حدود ۱۰۰ نیروی خدماتی برای انجام امور نظافت، جمع‌آوری پسماند و پشتیبانی به مرز اعزام شده‌اند و پنج دستگاه خودروی آتش‌نشانی نیز برای افزایش ایمنی و ارائه خدمات در ایام اربعین در محل مستقر خواهند شد.

وی با بیان اینکه جابه‌جایی زائران از پارکینگ‌ها تا پایانه مرزی و خدمات مربوط به پاکیزگی محیط از وظایف شهرداری است، گفت: علاوه بر اعزام خودروهای کمپرسی و مخازن جمع‌آوری زباله، نصب المان‌های اربعینی در ورودی‌ها و معابر اصلی شهر نیز در حال انجام است. شهرداری تلاش کرده با رفع نواقص سال گذشته و برنامه‌ریزی زودهنگام، خدمات مطلوب‌تری به زائران ارائه دهد و از مردم نیز انتظار می‌رود با رعایت مسائل بهداشتی و همکاری با نیروهای خدماتی، در برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین مشارکت کنند.