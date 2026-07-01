به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، «کیم جون پیو»، سفیر کره جنوبی در تهران عصر روز گذشته (۹ تیرماه) با احمد دنیامالی درباره مناسبات و روابط ورزشی میان دو کشور دیدار کرد.
دنیامالی با بیان اینکه ایران تأکید خاصی به استفاده از ظرفیت کشورهای شرق آسیا دارد، ادامه داد: ما معتقدیم بایستی مناسبات خود را مخصوصاً با کشورهای شاخص شرق آسیا مانند کره جنوبی توسعه دهیم. در این راستا وزارت ورزش و جوانان آمادگی خود را برای توسعه روابط در حوزه ورزش و جوانان با کشور کره جنوبی اعلام مینماید.
وی پیشنهاد بهروز کردن تفاهمنامه ورزشی میان دو کشور را مطرح کرد و افزود: ایران و کره جنوبی سالها پیش یک تفاهمنامه ورزشی با یکدیگر منعقد کردند که خیلی عملیاتی نشده است. علاقهمندیم این سند همکاری را بهروز کنیم و اصلاحات موردنیاز را انجام دهیم تا دو طرف بهتر بتوانند از پتانسیل و توانمندیهای هم بهرهمند شوند.
وزیر ورزش و جوانان در این رابطه رسماً از همتای کرهای خود دعوت کرد تا سفری به ایران داشته باشد و از «کیم جون پیو» خواست تا این پیام را به او برساند.
دنیامالی همچنین به حضور مربیان کرهای در تیمهای ملی ورزشی ایران پرداخت و تصریح کرد: ما تجربه خوبی از حضور مربیان کرهای در تیمهای ملی تیروکمان و والیبال داریم. تمایل داریم بتوانیم همچنان از این ظرفیت استفاده کنیم. بهطور خاص در رشتهای مثل تکواندو که اصالت آن متعلق به کره جنوبی است، میتوانیم همکاریهای خوبی داشته باشیم.
دیدار وزیر ورزش و جوانان ایران و سفیر کره جنوبی در تهران در حالی انجام شد که «کیم جون پیو» ابراز امیدواری کرد بتواند بر میزان تعاملات میان دو کشور بیفزاید.
«کیم جون پیو» در واکنش به حضور مربیان کرهای در تیمهای ملی ورزشی ایران توضیح داد: من در مدت دو سالی که در ایران بودم، سعی کردم مسابقات جام سفیر تکواندو را احیا کنم و حضور دو کشور ایران و کره جنوبی در رقابتهای بینالمللی مهیا شود. در مورد سایر رشتهها نیز تلاش خواهم کرد همکاریها بیش از این باشد.
در دیدار با سفیر کرهجنوبی؛
وزیر ورزش همتای کرهای خود را به حضور در ایران دعوت کرد
در جریان نشست «کیم جون پیو»، سفیر کره جنوبی در تهران با وزیر ورزش، دنیامالی همتای کرهای خود را به حضور در ایران برای به روزرسانی تفاهمنامه میان دو کشور دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، «کیم جون پیو»، سفیر کره جنوبی در تهران عصر روز گذشته (۹ تیرماه) با احمد دنیامالی درباره مناسبات و روابط ورزشی میان دو کشور دیدار کرد.
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