به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر چهارشنبه در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با گرامیداشت یاد شهدای این عرصه، بر ضرورت تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مقابله با اعتیاد تأکید کرد و اظهار کرد: با وجود تلاش‌های گسترده دستگاه‌های اجرایی، خیران و سازمان‌های مردم‌نهاد، روند رو به رشد اعتیاد در کشور نشان می‌دهد که باید بیش از گذشته بر اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی تمرکز کنیم.

وی افزود: پیشگیری از اعتیاد نیازمند حضور مؤثر خانواده‌ها، مدارس، محلات، مساجد و نهادهای فرهنگی است و بدون مشارکت مردم، دستیابی به نتایج پایدار در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود.

استاندار گلستان با اشاره به پیامدهای گسترده اعتیاد در جامعه گفت: بر اساس آمار موجود، ۶۰ تا ۷۰ درصد زندانیان استان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با معضل اعتیاد درگیر هستند که این موضوع هزینه‌های سنگینی را به دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مجموعه زندان‌ها تحمیل می‌کند.

طهماسبی با بیان اینکه برخوردهای سلبی به‌تنهایی پاسخگوی این آسیب اجتماعی نیست، اظهار کرد: در کنار اقدامات مقابله‌ای، باید رویکردهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی با جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه گرایش افراد به مواد مخدر کاهش یابد.

وی با قدردانی از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، خیران، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج، اظهار کرد: گلستان در حوزه مبارزه با مواد مخدر موفق به کسب رتبه برتر کشور شده و تنها سازمان مردم‌نهاد برتر کشور در این حوزه نیز متعلق به استان گلستان است.

استاندار گلستان با اشاره به فعالیت ۷۵ سازمان مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد در استان، افزود: ایجاد رقابت سازنده میان این تشکل‌ها و توسعه فعالیت‌های آنان در محلات و مساجد، می‌تواند اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه را افزایش دهد.

وی نقش رسانه‌ها را در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم دانست و گفت: اگر از ظرفیت رسانه‌ها به‌درستی برای فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی استفاده شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و خودکشی کاهش خواهد یافت.

طهماسبی با تأکید بر اینکه موفقیت واقعی زمانی حاصل می‌شود که آمار اعتیاد کاهش یابد، خاطرنشان کرد: روزی را جشن خواهیم گرفت که شمار معتادان کمتر شود و شاهد کاهش شهدای مبارزه با مواد مخدر باشیم؛ تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تولید فکر، هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت گسترده مردم است.