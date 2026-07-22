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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

پوتین: دشواری‌های کنونی در بازار سوخت موقتی است

پوتین: دشواری‌های کنونی در بازار سوخت موقتی است

رئیس جمهور روسیه در سخنانی اعلام کرد: دشواری‌های کنونی در بازار سوخت موقتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: علیرغم تلاش‌ های خارجی برای بی‌ ثبات کردن اوضاع در بخش سوخت و انرژی، وضعیت اقتصاد روسیه پایدار است.

رئیس جمهور روسیه سپس اضافه کرد: دشواری های کنونی در بازار سوخت موقتی است و بر وضعیت کلی اقتصاد روسیه تأثیری نخواهد گذاشت. اقتصاد روسیه در برابر این فشارها مقاوم بوده است.

گفتنی است که حملات اخیر اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه، نگرانی‌ هایی را در مورد تأمین سوخت در این کشور ایجاد کرده است.

کد مطلب 6896285

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