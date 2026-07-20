به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، مجمع جهانی کسب‌وکار سازمان ملل متحد درباره اهداف توسعه پایدار (SDGs) ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ با محوریت «کسب‌وکار و اقتصاد واقعی؛ تحقق توسعه پایدار در بستر تحولات جهانی» به کار خود پایان داد. در این نشست، رهبران اقتصادی، نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی درباره نقش بخش خصوصی در تسریع تحقق اهداف توسعه پایدار به بحث و تبادل نظر پرداختند.

محور اصلی مباحث، هدف نهم توسعه پایدار شامل صنعت، نوآوری و زیرساخت و همچنین اجرای بند ۵۵ (ج) «پیمان برای آینده» بود؛ سندی که در اجلاس آینده سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید و بر تقویت همکاری با بخش خصوصی و افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در مسیر توسعه پایدار تأکید دارد.

در این مجمع، دو نشست تخصصی برگزار شد. نخستین نشست به روندهای مؤثر بر سیاست‌های صنعتی از جمله دیجیتالی‌سازی، توسعه هوش مصنوعی، گذار سبز و تحول زنجیره‌های تأمین جهانی اختصاص داشت. در نشست دوم نیز تجربه کشورهای مختلف در همکاری دولت‌ها و بخش خصوصی، از جمله در تدوین گزارش‌های داوطلبانه ملی درباره پیشرفت اهداف توسعه پایدار، بررسی شد.

ساندا اوجیامبو، مدیر اجرایی «پیمان جهانی سازمان ملل»، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار گفت سرمایه‌گذاری به‌موقع نه‌تنها هزینه‌های بلندمدت اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه محرکی برای رشد اقتصاد جهانی و تحول در بخش انرژی به شمار می‌رود. وی افزود اکنون ۹۰ درصد پروژه‌های جدید انرژی‌های تجدیدپذیر از ارزان‌ترین سوخت‌های فسیلی نیز مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک تقریباً دو برابر سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی است.

اومت شایاخمتووا، رئیس هیئت‌مدیره شبکه پیمان جهانی سازمان ملل در آسیای مرکزی، نیز بر ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت مشارکت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تنها مسیر دستیابی به توسعه پایدار است. وی ایجاد مرکز منطقه‌ای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در آلماتی را گامی مهم برای تقویت همکاری میان دولت‌ها، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی دانست.

همچنین فاتو حیدرا، معاون مدیرکل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، بخش خصوصی را محور اصلی تحولات صنعتی جهان توصیف کرد و از ابتکار «ائتلاف جهانی هوش مصنوعی برای صنعت و تولید» و ایجاد مراکز تعالی در کشورهایی مانند چین و بلاروس به‌عنوان نمونه‌هایی از همکاری برای توسعه فناوری و کاهش شکاف دیجیتال نام برد.

در ادامه، سمایلا زبایرو، رئیس شرکت مالی آفریقا (AFC)، با تأکید بر ضرورت حرکت اقتصادهای آفریقایی از خام‌فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده، گفت توسعه زیرساخت‌ها، صنعت و بازارهای رقابتی، مسیر دستیابی به رشد پایدار در این قاره را هموار می‌کند.

نمایندگان بخش فناوری نیز در این نشست بر نقش فناوری‌های دیجیتال در تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کردند. والری شرمن، مدیر فنی شرکت MEFERI، گفت استفاده از فناوری‌هایی مانند بارکد، کدهای QR، سامانه‌های جمع‌آوری خودکار داده و هوش مصنوعی، بهره‌وری را افزایش داده، خطاها را کاهش می‌دهد و مدیریت منابع را کارآمدتر می‌کند.

قرار است نتایج این مجمع در تدوین دستورکار نشست‌های بین‌دولتی آینده سازمان ملل در سال ۲۰۲۶، از جمله مجمع بخش خصوصی و کنفرانس آب سازمان ملل، مورد استفاده قرار گیرد.

مجمع جهانی کسب‌وکار اهداف توسعه پایدار به‌عنوان یکی از برنامه‌های ویژه «مجمع سیاسی سطح عالی توسعه پایدار» (HLPF) برگزار شد؛ نشستی که امسال با شعار «اقدامات تحول‌آفرین، عادلانه، نوآورانه و هماهنگ برای اجرای دستورکار ۲۰۳۰» برگزار می‌شود و طی آن، عملکرد ۳۶ کشور در اجرای اهداف توسعه پایدار مورد بررسی قرار می‌گیرد.