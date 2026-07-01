به گزارش خبرگزری مهر، روزنامه آگاه نوشت: قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته در اطلاعیهای اعلام کرد، در پی ورود یک تیم از گروهکهای معاند و تجزیهطلب به مرزهای شمالغرب کشور برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی، این اشرار در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند. این درگیری در ارتفاعات مابین شهرستانهای مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات صورت پذیرفت.
در ادامه این اطلاعیه آمده که طی آن درگیری، این تیم ۶ نفره بهطور کامل منهدم شد و اجساد چهار نفر از اشرار به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت. ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیهطلب و تروریست، اعلام میکنیم هرگونه اقدام در جهت ناامنسازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.اما شکست موساد در پروژه تغییر رژیم در ایران، بزرگترین افتضاح اطلاعاتی سالهای اخیر بوده است.
اخیرا یک خبرنگار تحقیقی آمریکایی به نام مکس بلومنتال، فاش کرده که طرح موساد برای استفاده از گروهکهای تجزیهطلب کرد مانند کومله و پژاک جهت تهاجم به ایران تحت پوشش هوایی آمریکا، یک طرح مضحک بود که به شکستی مطلق منجر شد. بلومنتال معتقد است این گروهها بدون قدرت آتش آمریکا توان حرکت ندارند و خود نیروی هوایی آمریکا نیز ثابت کرد که در برابر سیستمهای کمین ضدهوایی ایران بسیار آسیبپذیر و شکننده است.
چند روز پیش نیز برخی منابع، فاش کردند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قبل از جنگ ۴۰ روزه، با مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، تماس تلفنی برقرار کرد و مقرر بود، ۷۲ ساعت پس از حمله اولیه آمریکا به ایران، پیشمرگههای کرد از اقلیم کردستان عراق، به سمت چهار استان ایران یعنی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام پیشروی و با پشتیبانی هوایی آمریکا، این چهار استان را اشغال کنند!
دو مانع جدی تجزیهطلبان
طراحی موساد برای تحریک گروههای تجزیهطلب کرد و براندازی با دو مانع جدی روبهرو شد: اقدام پیشگیرانه ایران در اربیل علیه نیروهای تجزیهطلب و حضور آگاهانه و شبانه مردم مبعوثشده که قدرت تحرک دشمن را کاملا گرفت. اودی لوویلا، معاون سابق رئیس موساد و مسئول عملیات ویژه این سازمان تروریستی چندی پیش اعلام کرد که اسرائیل در سطح راهبردی و استراتژیک در برابر ایران شکست خورد!
ایرانیها هرگز تسلیم نمیشوند و پرچم سفید بالا نخواهند برد. طرح موساد که قرار بود با حمله عناصر تجزیهطلب کرد از عراق آغاز شود و به تهران برسد تا حکومت در ایران سقوط کند، شکست خورد. به مسئله هرمز که نگاه میکنم میفهمم که چطور وسط این جنگ ناگهان مثل یک عنصر غافلگیرکننده ظاهر شد؛ اینها اشتباهات استراتژیک و راهبردی ما بودند.
یک ماه پیش نیز باراک راوید، خبرنگار آکسیوس افشا کرد گوفمن، رئیس جدید موساد، معاون خود را از سمتش برکنار کرد.
راوید در تکمیل این توئیت خود نوشت: دو منبع مطلع گفتهاند معاون رئیس موساد که اکنون برکنار شده، یک سال پیش بودجهای به قیمت یک میلیارد شکل معادل ۲۸۶ میلیون دلار و تیمی چندصدنفره برای پروژه براندازی در ایران دریافت کرده بود. نتایج، همانطور که اکنون همه میدانند، چندان خوب نبوده است.
طرحی که مضحک بود
همزمان تایمز آف اسرائیل نیز در گزارشی که منتشر کرده، افشا کرد موساد بسیاری از ایرانیانی را که از حاکمیت فاصله گرفته بودند جذب کرده بود. در این گزارش به نقل از همین مقامی که برکنار شده گفته میشود، طرح اسرائیل برای فروپاشی ایران به دلیل تصمیم آمریکا برای آتشبس ناتمام ماند! البته منابع عبری پیشتر ادعا کرده بودند که مقامات آمریکایی این طرح را مضحک و چرند توصیف کرده بودند.
این معاون امنیتی در گفتوگو با شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل گفته است ما تا انتهای نقشه پیش نرفتیم؛ در میانه راه متوقف شدیم. این یک طرح چندمرحلهای است که طی زمان مشخص طراحی و فعلا متوقف شده است. در این جنگ ما با یک شریک راهبردی وارد عمل شدیم؛ آمریکا که در مقطعی تصمیم گرفت جنگ را متوقف کند. با این حال، مراحل این طرح آغاز شده و توسعه یافته بود؛ از جمله با استفاده از گروههای تجزیهطلب کرد، با هدف براندازی ایران.
بر اساس گزارش شبکه ۱۲، این مقام امنیتی نزدیک به ۳۰ سال در موساد فعالیت داشته و تا سطوح عالی مدیریتی این سازمان تروریستی ارتقا یافته بود. او سال گذشته پس از آنکه متوجه شد برای ریاست موساد در نظر گرفته نخواهد شد، بازنشسته شد. این مقام سابق موساد در پاسخ به گزارش روزنامه نیویورکتایمز، مبنی بر اینکه رئیس سیا و وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، پس از ارائه این طرح به رئیسجمهور آمریکا، آن را مضحک و چرند توصیف کردهاند، گفت: متاسفانه آنها ۲۸سال تجربه من در موساد را ندارند. اما این طرح قطعا نه چرند بود و نه مضحک؛ چنین طرحی بلندمدت است و ممکن است زمان زیادی طول بکشد. باید در تمام مراحل آن پایداری داشت.
به گفته این مقام، موساد در سالهای اخیر جذب نیرو، آموزش و اعتماد به مزدوران در کشورهای هدف را گسترش داده و انجام ماموریتهایی را که پیشتر تنها به ماموران اسرائیلی سپرده میشد، به آنها واگذار کرده است. او توضیح داد که وطنفروشان به دلایل مختلفی با اسرائیل همکاری داشتهاند؛ از منافع شخصی گرفته تا ترس از افشای اسرار خصوصی که در اختیار موساد دارند.
سوم فروردین ۱۴۰۵ یدیعوتآحارونوت نیز در گزارشی فاش کرده بود طرح موساد برای برانگیختن فتنه و شورش در ایران به نتیجه نرسیده است. به گفته این رسانه ترامپ و نتانیاهو راهبردی متوهمانه مبتنی بر ترور و عملیاتهای مخفی برای تحریک شورش داخلی در ایران را پذیرفته بودند، اما مقامهای اطلاعاتی گفته بودند ترس از نیروهای امنیتی ایران تاکنون مانع شکلگیری اعتراضات خیابانی یا یک شورش سراسری شده است.
این گزارش فاش کرده بود که ترامپ امیدوار بود تلاش رژیم صهیونیستی با دامن زدن به ناآرامیهای داخلی در ایران، بتواند پایان جنگ را تسریع کند؛ اما با گذشت چند هفته از آغاز درگیریها، این سناریو هرگز محقق نشد. بر اساس گزارش نیویورکتایمز به نقل از مقامهای آمریکایی، پیش از آغاز جنگ، دیوید بارنئا، رئیس وقت موساد، ارزیابیای را به بنیامین نتانیاهو ارائه کرده بود که بر اساس آن اسرائیل میتوانست در مدت کوتاهی اغتشاشگران داخل ایران را فعال کند؛ اقدامی که احتمالا به ناآرامیهای گسترده و حتی فروپاشی کشور منجر میشد. بارنئا همچنین در جریان سفر خود به واشنگتن در دی، این ایده را با مقامهای ارشد دولت ترامپ در میان گذاشته بود و نتانیاهو نیز از این رویکرد حمایت کرده بود.
عقبنشینی ترامپ
نهم فروردین تایمز آف اسرائیل جزئیاتی بیشتر از طرح موساد و سیا افشا کرد و نقش تروریستهای تجزیهطلب غرب کشور را بیشتر مشخص میکرد؛ در این گزارش آمده بود که حمله نیروهای تجزیهطلب به ایران، به دلیل افشاگریها و بیاعتمادی به آمریکا شکست خورده است. بر اساس یک گزارشی که جزئیات بیشتر آن را شبکه ۱۲ اسرائیل منتشر کرده، آمریکا و اسرائیل در ماههای نخست جنگ طرحی را برای ورود نیروهای مسلح و تجزیهطلبان کرد به ایران بررسی کرده بودند؛ طرحی که هدف آن تحریک یک شورش سراسری و در نهایت براندازی عنوان شده بود. این گزارش زمانی منتشر شد که ترامپ در ابتدا از نقشآفرینی نیروهای تجزیهطلب استقبال کرده بود، اما بعدا در مصاحبههای علنی، موضع خود را تغییر داد و علیه اکراد تجزیهطلب موضع گرفت.
طبق این گزارش، قرار بود در روزهای نخست جنگ، دهها هزار نیروی تروریست مسلح از مرز عراق وارد ایران شوند و تحت پوشش گسترده هوایی آمریکا و اسرائیل پیشروی کنند. به ادعای شبکه ۱۲، ارتشهای آمریکا و اسرائیل نیز با هدف هموار کردن مسیر این نیروها، حملات سنگینی را علیه اهداف نظامی و ضدشورشی در شمالغرب ایران از جمله مراکز امنیتی، پایگاههای نظامی، سامانههای موشکی، مراکز پلیس و پایگاههای بسیج انجام داده بودند.
طراحان این سناریو معتقد بودند ترکیب حملات تروریستی هوایی آمریکا و اسرائیل علیه فرماندهان و ورود نیروهای تجزیهطلب، میتواند دیوار ترس را در میان اغتشاشگران داخل کشور بشکند و آنها را به خیابانها سرازیر کند. به گفته شبکه ۱۲، موساد سالها روی این طرح کار کرده بود. گزارش میگوید البته برخی مقامهای ارشد امنیتی اسرائیل نیز این طرح را خیالی و پر از نقص توصیف کرده بودند.
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