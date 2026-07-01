محدودیت تردد ناوگان مسافربری در آزادراه غدیر لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید در پایتخت و بهمنظور کمک به روانسازی ترافیک در آزادراه کرج- تهران و جلوگیری از معطلی مسافران، با هماهنگی پلیس راه فراجا محدودیت تردد ناوگان عمومی مسافربری در آزادراه غدیر در این بازه زمانی لغو شده است.
وی با اشاره به پیشبینی ترافیک سنگین و بیسابقه در محورهای منتهی به تهران افزود: از هموطنانی که قصد شرکت در مراسم را ندارند و سفر ضروری نیز در پیش ندارند، درخواست میشود از سفر به پایتخت در هفته آینده خودداری کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: بهترین مسیر دسترسی از استانهای شمالی و شمالغربی کشور به استانهای قم، سمنان، مرکزی و جنوب تهران، آزادراه غدیر است که از کیلومتر ۴۴ آزادراه قزوین–کرج و پیش از شهر آبیک آغاز میشود.
تقیخانی خاطرنشان کرد: به مسافرانی که در روزهای آینده قصد عزیمت به این استانها را دارند، توصیه میشود از آزادراه غدیر بهعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند تا ضمن کمک به روانسازی ترافیک محورهای منتهی به مراسم، از گرفتار شدن در ترافیکهای طولانی جلوگیری شود.
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