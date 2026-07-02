به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی و سازمان تبلیغات اسلامی استان با حضور اسد بابایی، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی و حجتالاسلام سیدحسن اصلنژادی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان صبح پنجشنبه به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاریهای فرهنگی، آموزشی و ترویجی، گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل دو دستگاه و اجرای برنامههای مشترک فرهنگی منعقد شده است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو مجموعه در برگزاری محافل شعر، نشستهای رونمایی، نقد و معرفی کتاب، مسابقات کتابخوانی، دورههای آموزشی، همایشهای فرهنگی، معرفی کتاب در هیئات مذهبی، اجرای برنامههای فرهنگی در مناسبتهای مختلف و انعکاس فعالیتهای مشترک در رسانههای خود همکاری خواهند کرد. همچنین استفاده از ظرفیت کتابخانههای عمومی و شبکه تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی برای ترویج فرهنگ مطالعه از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
این تفاهمنامه برای مدت سه سال منعقد شده و در صورت رضایت طرفین و تحقق اهداف پیشبینیشده، قابلیت تمدید خواهد داشت.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام سیدحسن اصلنژادی از بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی تبریز بازدید کرد و از نزدیک در جریان خدمات و ظرفیتهای این مجموعه قرار گرفت.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه توسعه کتابخانههای عمومی استان، تحول در ارائه خدمات، ارتقای کیفیت برنامههای فرهنگی و بهبود فضاهای کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی را قابل توجه و تحسینبرانگیز توصیف کرد.
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