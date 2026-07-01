تهران آماده تشییع «آقای شهید»؛ روایتی از تدبیر، خدمت و میزبانی یک ملت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره)، تنها یک آیین سوگواری نیست؛ این حماسه، این وداع بی‌مانند، و این حضور بی‌نظیر میلیونی، حقیقتی است که در تاریخ معاصر ایران و جهان ثبت خواهد شد. پایتخت در این روزهای سوزان تیرماه، به مثابه قلب تپنده این حماسه، میزبان خیل عظیم دلدادگانی است که از اقصی‌نقاط کشور، با دیده‌ای اشک‌بار و دلی آکنده از عشق، برای بدرقه قائد خویش آمده‌اند.

به‌دنبال اعلام برنامه‌های وداع و تشییع «آقای شهید ایران»، استان تهران به‌عنوان میزبان اصلی مراسم وداع (۱۳ تا ۱۵ تیر) و تشییع (۱۵ تیر) پیکر مطهر آن پیر فرزانه، خود را برای یک رویداد تاریخی، بین‌المللی و بی‌سابقه آماده کرده است.

با حکم محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس شورای تأمین استان، به‌عنوان رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در این استان منصوب شدند. این مسئولیت خطیر، نشان از عزم ملی و هماهنگی بی‌نظیر میان قوای مجریه، نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان داشت.

زیرساخت های آب و برق پایدار تامین شد

ستاد برگزاری با سه محور اساسی «امنیت و ایمنی»، «سلامت» و «خدمت‌رسانی»، برنامه‌ریزی دقیق و چندلایه‌ای را برای مدیریت حضور میلیونی جمعیت، از اسکان و تغذیه تا درمان و حمل‌ونقل، به‌اجرا درآورد.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این میزبانی عظیم، تأمین زیرساخت‌های حیاتی و خدمات امدادی برای جمعیت کثیر زائران در گرمای شدید تیرماه است.



محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در خصوص این موضوع به خبرنگار مهر گفت: ستاد برگزاری با نگاه ویژه به این موضوع، تمامی دستگاه‌های متولی را در آماده‌باش کامل قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با راه‌اندازی ۸ مسیر تأمین آب، افزایش ورودی‌های آب مصلا از ۲ به ۸ مسیر، و تجهیز مجموعه مصلا و چهلسرا به کلکتورهای برداشت آب را برای تأمین آب شرب پایدار زائران برنامه‌ریزی کردیم.

علیرضا جزقاسمی گفت: بر اساس این طرح، آب شرب ۱۸۰۰ چشمه سرویس بهداشتی تأمین و ۱۰۰۰ شیر برداشت آب برای زائران پیش‌بینی شد که این ظرفیت تا ۱۶۰۰ شیر برداشت نیز قابل افزایش است. همچنین ۳ آزمایشگاه سیار برای پایش برخط کیفیت آب شرب مستقر و ۲۰۰ نیروی عملیاتی برای خدمت‌رسانی به‌کار گرفته شدند.

از سوی دیگر به گفته استاندار تهران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز با بسیج کامل امکانات، زیرساخت‌های شبکه برق را برای تمامی زائرشهرها، موکب‌ها و مسیرهای مرتبط آماده کرده است و بالغ بر ۳۵۰۰ نفر نیروی عملیاتی و متخصص، با آماده‌باش ۲۴ ساعته، پایداری شبکه برق پایتخت را در این روزهای حساس تضمین کردند.

تمهیدات درمانی، بهداشتی، تردد و لجستیک

رئیس سازمان اورژانس استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حضور گسترده‌ترین نیروها در تاریخ پایتخت، صحنه‌ای از آمادگی و ایثار به نمایش گذاشته شده است.

محمداسماعیل توکلی گفت: ۱۵۰۰ نیروی عملیاتی، ۴۴۳ دستگاه آمبولانس، ۳۰۰ دستگاه موتورلانس، ۳۸ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۷ فروند بالگرد برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به‌کار گرفته شده اند. در اقدامی بی‌سابقه و هوشمندانه، یک قطار مترو به‌عنوان «مرکز درمانی سیار» برای انتقال ریلی مصدومان اختصاص یافت و ۱۴ اتاق سرد و ۱۳ ایستگاه درمانی در نقاط پرتراکم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین برای پشتیبانی هوایی از عملیات امدادی، ۲ فروند هواپیمای بال‌ثابت هوانیروز ارتش تا پایان مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند.

فرمانداران شهرستان‌های استان نیز با دستور و تاکید استاندار تهران بسیج تمام ظرفیت‌های شهرستانی و آمادگی کامل محل‌های اسکان، مواکب، مراکز پذیرایی و خدمات بهداشتی و امدادی را در دستور کار قرار دادند.

مدیریت تردد جمعیت میلیونی، یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مأموریت‌های این ستاد بود. پلیس راهور با طراحی یک طرح ترافیکی چندلایه و هوشمند، ضمن تسهیل در تردد زائران، از ایجاد گره‌های ترافیکی سنگین در سطح شهر جلوگیری می کند. طرح عملیاتی بر سه اصل «محدودسازی هدفمند تردد»، «مدیریت هوشمند جریان ترافیک» و «فرماندهی متمرکز عملیات» استوار است.

از سوی دیگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس در قالب خطوط عادی، تندرو و ناوگان پشتیبان، وظیفه جابه‌جایی شهروندان را بر عهده گرفته است و برای تسهیل در تردد، ۴۲ مبدا خدمات‌رسانی شامل پارکینگ‌های ویژه و ایستگاه‌های مترو در شهر پیش‌بینی شد و خطوط BRT به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند.

اسکان زائران و تردد رایگان

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با کاهش سرفاصله حرکت قطارها و فعالیت ۲۴ ساعته، تمامی ناوگان خود را برای جابه‌جایی زائران به‌کار گرفته و همچنین سازمان تاکسیرانی تهران با ۸۰۰ دستگاه تاکسی ون، خدمات رایگان جابه‌جایی را در ۸ محور اصلی از جمله پارکینگ ورزشگاه آزادی، پارکینگ هزار و یک شهر، پارک جنگلی سرخه‌حصار و دیگر مبادی تعیین‌شده، به زائران ارائه می‌کند.

بر اساس اعلام استاندار تهران به عنوان رئیس ستاد وداع و تشییع در این استان، محدودیت تردد خودروها در شعاع یک‌ونیم کیلومتری مصلا اعمال شده و پلیس راهور، حلقه‌های ترافیکی را برای مدیریت روان تردد طراحی کرده است.

یکی از جلوه‌های باشکوه این مراسم، مشارکت بی‌نظیر مردم و نهادهای مختلف در امر اسکان و تغذیه زائران است.

بیش از یک میلیون ظرفیت اسکان در شهر تهران و نزدیک به یک میلیون ظرفیت دیگر در شهرستان‌های استان تهران پیش‌بینی شده و مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و اماکن دولتی برای اسکان زائران تجهیز شده اند. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز ۱۰ زائرشهر را در فرهنگسراهای مختلف آماده‌سازی کرده که هر یک میزبان گروه‌های خاصی از زائران خواهند بود.

در کنار تمهیدات دولتی، پویش مردمی «من میزبانم» با استقبال گرم شهروندان تهرانی روبرو شد و تاکنون ۱۶۵۰ خانواده تهرانی برای اسکان زائران در منازل خود اعلام آمادگی کرده‌اند، همچنین ۲۵۰ گروه جهادی در حوزه‌های پذیرایی، درمان و فعالیت‌های فرهنگی برای خدمت‌رسانی به زائران مستقر شدند. در یک اقدام خداپسندانه، نزدیک به ۴۰ هزار شهروند تهرانی نیز به‌عنوان «خادمین امام شهید» برای انتظام‌بخشی و خدمت‌رسانی در این مراسم عظیم ثبت‌نام کردند.

استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه‌ای گسترده برای برگزاری مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید انقلاب اسلامی» خبر داد و افزود: تأمین امنیت نخستین اولویت این ستاد است و نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه قضایی با هماهنگی کامل برای برگزاری مراسم در آماده‌باش قرار دارند.

به گفته او، دومین محور برنامه‌ریزی ستاد، سلامت و ایمنی شرکت‌کنندگان است.

استاندار تهران اعلام کرد برای تمامی بخش‌های اجرایی مراسم «پیوست سلامت و ایمنی» تدوین شده و مخاطراتی مانند گرمای هوا، تراکم جمعیت و احتمال بروز حوادث مورد ارزیابی قرار گرفته است.

او افزود: بیش از ۴۰۰ نقطه در مصلای تهران که نیازمند ایمن‌سازی بوده، با همکاری شهرداری تهران و سایر دستگاه‌های مسئول اصلاح و آماده‌سازی شده و مسیرهای جداگانه‌ای نیز برای ورود و خروج جمعیت طراحی شده تا از ازدحام جلوگیری شود.

در حوزه خدمات درمانی، استاندار تهران از آماده‌باش کامل شبکه درمانی استان خبر داد و گفت بیش از ۷۰۰ دستگاه آمبولانس، ۳۸ اتوبوس‌آمبولانس و ۳۰۰ موتورلانس در کنار ظرفیت سه دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، هلال‌احمر و مراکز درمانی در طول برگزاری مراسم فعالیت خواهند کرد.

به گفته او، با توجه به گرمای هوا، اتاق‌های سرد و مراکز امدادی نیز در نقاط پرتردد مستقر می‌شوند تا در صورت بروز گرمازدگی یا سایر مشکلات پزشکی، خدمات درمانی در کوتاه‌ترین زمان ارائه شود.

معتمدیان همچنین از پیش‌بینی ظرفیت گسترده برای اسکان زائران خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون ظرفیت اقامتی در تهران و شهرستان‌های استان آماده شده است.

او اعلام کرد مدارس، مساجد، ورزشگاه‌ها، اماکن عمومی و مراکز اقامتی برای اسکان زائران در نظر گرفته شده‌اند و در صورت تکمیل ظرفیت پایتخت، از امکانات شهرستان‌های اطراف نیز استفاده خواهد شد.

به گفته رئیس ستاد برگزاری مراسم، برای هر یک از مناطق ۲۲گانه تهران استان‌های معین تعیین شده‌ و مسئولیت هدایت کاروان‌ها، اسکان و ارائه خدمات به زائران را بر عهده دارند.

استاندار تهران همچنین از ثبت‌نام بیش از شش هزار موکب مردمی برای ارائه خدمات خبر داد و گفت: بخش عمده پذیرایی و تغذیه زائران با مشارکت داوطلبانه مردم انجام خواهد شد و نقش دولت در این بخش بیشتر بر هماهنگی و تسهیل خدمات متمرکز است.

او افزود: بیش از هزار و ۷۰۰ مسجد نیز برای اسکان، تغذیه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیز شده‌اند که بخشی از آن‌ها امکانات درمانی و بهداشتی نیز در اختیار دارند.

در بخش حمل‌ونقل، معتمدیان از به‌کارگیری ظرفیت ناوگان جاده‌ای، ریلی و هوایی برای انتقال زائران خبر داد و از مردم خواست که تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و در صورت سفر با خودروی شخصی، از تردد تک‌سرنشین خودداری کنند.

او همچنین گفت: پلیس راهور طی ماه‌های گذشته طرح‌های ویژه مدیریت ترافیک را تدوین کرده و محدودیت‌های تردد در اطراف محل برگزاری مراسم به‌صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد.

استاندار تهران در پایان با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم و رسانه‌های خارجی در این مراسم، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را تنها از منابع رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و با رعایت توصیه‌های پلیس و دستگاه‌های اجرایی، در برگزاری منظم و ایمن مراسم مشارکت داشته باشند.

طرح ملی «راوی وطن»

در کنار تمامی تمهیدات سخت‌افزاری و لجستیکی، یک اقدام فرهنگی و ماندگار نیز به همت جهاد دانشگاهی هنر و با حمایت ستاد برگزاری، کلید خورد. فراخوان «روایت وداع» با هدف ثبت و گردآوری خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید، ذیل طرح ملی «راوی وطن» منتشر شد.

این فراخوان که با هدف ثبت روایت‌های شخصی مردم از این لحظات تاریخی طراحی شده، فرصتی است تا هر ایرانی با هر سطح از مهارت نویسندگی، بخشی از حافظه انسانی و اجتماعی این روزهای پر از حزن و اندوه را برای ثبت در تاریخ معاصر، به یادگار بگذارد. ملاک اصلی در این روایت‌ها، «صداقت و اصالت» است؛ چرا که این روایت‌های ناب مردمی، گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهند بود.

تهران این روزها، نه فقط یک استان، که یک حسینیه بزرگ و یک قرارگاه عشق است، از نیروی انتظامی و پلیس راهور تا اورژانس و هلال‌احمر، از آبفا و شرکت برق تا شهرداری و گروه‌های جهادی، همه و همه در یک سنگر واحد با مدیریت استانداری تهران، برای خدمت به زائران «آقای شهید» گرد هم آمده‌اند.

مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تجمعات تاریخ معاصر، بار دیگر اتحاد، همدلی و اراده پولادین ملت ایران را در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت به رخ جهانیان خواهد کشید.

این وداع، مبدأیی برای تداوم راه پرافتخار ایشان و فریادی رسا در دفاع از ارزش‌هایی است که آن رهبر فرزانه، یک عمر برای آن ها جانفشانی کرد.