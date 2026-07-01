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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

بازدید رئیس بسیج شهرداری تهران از آماده‌سازی زائرشهر بوستان ولایت

بازدید رئیس بسیج شهرداری تهران از آماده‌سازی زائرشهر بوستان ولایت

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران، از روند آماده‌سازی زائرشهر بوستان ولایت بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران در بازدید شبانه از زائر سراهای بوستان ولایت، با بررسی میدانی روند آماده‌سازی زائرشهرها، از پیشرفت اقدامات انجام‌ شده ابراز رضایت کرد.

کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در جریان این بازدید با ارائه گزارشی از روند اجرای عملیات، اظهار داشت: تمامی تلاش همکاران بر این بوده که خدمات و امکانات مورد نیاز زائران به بهترین شکل ممکن فراهم شود و خوشبختانه روند پیشرفت کار مطلوب و رضایت‌بخش است.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی و تجهیز زائرشهرهای بوستان ولایت با مشارکت نیروهای بسیجی و هماهنگی بخش‌های مختلف شهرداری با سرعت و کیفیت مناسب در حال انجام است تا بستر لازم برای اسکان و خدمت‌رسانی شایسته به زائران در موعد مقرر فراهم شود.

کد مطلب 6876473
حبیب احسنی پور

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