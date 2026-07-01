به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هاکی چمن امید کشورمان در آخرین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان، موفق شد با ارائه یک بازی حساب‌شده، تیم تاجیکستان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و در نهایت جایگاه هفتم این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.

در این دیدار، اشکان ذوالفقارخانیان، امیررضا خلجی و مهدی سلیمی برای تیم ملی کشورمان گل‌زنی کردند و اشکان ذوالفقارخانیان بعنوان بازیکن برتر دیدار انتخاب شد.

این پیروزی در حالی برای هاکی‌بازان جوان ایران به دست آمد که تیم ملی با وجود شایستگی، با چالش‌های بزرگی از جمله محدودیت شدید در زمان اردوهای آماده‌سازی (تنها ۲ ماه به دلیل شرایط جنگی) و از همه مهم‌تر، نبود سرمربی خارجی پاکستانی خود به میدان رفته بود.

بخش عمده‌ای از ترکیب تیم ملی در این مسابقات را بازیکنان زیر ۱۷ سال تشکیل می‌دادند که این حضور، تجربه‌ای ارزشمند برای آنان محسوب می‌شود و در صورت تعیین تکلیف فوری پرونده سرمربی پاکستانی این نسل مستعد و آینده‌دار هاکی ایران می‌تواند در مسابقات زیر ۱۷ سال آسیا که ماه آینده در عمان برگزار می‌شود، نتایج خوبی را رقم بزند.