تقویت زیرساخت‌ های شبکه برق شادگان در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری ظهر امروز چهارشنبه در جلسه بررسی و پیگیری مشکلات حوزه برق شهرستان شادگان اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی یک ضرورت ملی است و همه دستگاه‌های اجرایی، اصناف و شهروندان باید در این زمینه احساس مسئولیت داشته باشند.

وی در این جلسه با اشاره به اهمیت پایداری شبکه برق در فصل گرما، بر ضرورت مدیریت مصرف و همراهی مردم برای عبور از اوج بار تابستان تاکید کرد و افزود:همراهی شهروندان در ساعات اوج مصرف نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌ های ناخواسته دارد.

عفری ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی دمای استاندارد و پرهیز از استفاده همزمان از چندین کولر در مدیریت مصرف برق مشارکت کنند تا بتوانیم با همکاری مردم از شرایط پیک بار با کمترین مشکل عبور کنیم.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان همچنین با قدردانی از همراهی و حمایت نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل و مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان و مدیریت برق این شهرستان، گفت:با پیگیری‌های انجام‌ شده توسعه و تداوم تقویت زیرساخت‌ های برق در مناطق مختلف شهرستان در دستور کار قرار گرفته و برای رفع کمبود ها، نصب ترانس‌های جدید، توسعه روشنایی معابر و تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، قول مساعد داده شده است که امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.