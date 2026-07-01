حجت‌الاسلام والمسلمین جانعلی ظریف صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد «امام شهید»، بیان کرد: امسال هشتمین سال متوالی است که آیین ملی «نخستین قیام به خونخواهی امام حسین (ع)» توسط مردم سیستان به صورت محوری در شهرستان زابل برگزار می‌شود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان زابل افزود: امسال این مراسم با توجه به تقارن با آیین تشییع و تدفین «امام شهید» با تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

دبیر برگزاری آیین ملی «نخستین قیام» در سیستان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با توجه به اینکه ۲۵ محرم مصادف با روز جمعه و همچنین نخستین روز پس از مراسم تدفین «امام شهید» است، زمان برگزاری این آیین به روز شنبه، ۲۶ محرم، موکول شده است.

حجت الاسلام صیادی با اشاره به تغییر شیوه برگزاری این مراسم بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، مراسم امسال به صورت کاروان و راهپیمایی خونخواهی برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مراسم با هدف پاسداشت خونخواهی مردم سیستان برای امام حسین (ع) و خونخواهی «امام شهید» و همچنین تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجدید میثاق و بیعت با ولایت برگزار خواهد شد .