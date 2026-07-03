پیاتزا در حال ساختن آینده والیبال ایران است/ روی کاغذ شانس صعود داریم

محمد محمدکاظم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ اظهار کرد: در مجموع از نظر فنی و والیبالی، نسبت به هفته نخست عملکرد بهتری داشتیم. متأسفانه بخش زیادی از این موضوع به شرایط نامساعدی برمیگردد که پیش از آغاز لیگ ملتها با آن مواجه بودیم و نتوانستیم آنطور که باید خودمان را برای این مسابقات آماده کنیم.
وی افزود: البته تغییر و تحولاتی که پیاتزا در هر هفته و هر مسابقه، متناسب با شرایط تیم، ایجاد میکند در این روند تأثیرگذار است. با این حال فکر میکنم میتوانستیم حداقل یک پیروزی دیگر هم به دست بیاوریم و تعداد بردهایمان را افزایش دهیم.
مربی والیبال ادامه داد: رویکردی که پیاتزا در پیش گرفته، نشان میدهد نگاه ویژهای به بازیکنان جوانتر و همچنین نفراتی دارد که یا کمتر در تیم ملی حضور داشتهاند یا اصلاً سابقه بازی ملی نداشتند. این نگاه بسیار ارزشمند است، اما متأسفانه شرایط والیبال ایران به گونهای بوده که همیشه نتیجهگرا بودهایم و نتیجه برای ما اهمیت زیادی داشته است. به همین دلیل سرمایهگذاری روی جوانان و آینده کمی دشوار شده است.
محمدکاظم تأکید کرد: خوشبختانه پیاتزا فعلاً روی این مسیر ایستادگی کرده و این برنامه را ادامه میدهد. اگر بتوانیم بیشتر به این رویکرد بها بدهیم و از ظرفیتهایی که در اختیار داریم استفاده کنیم، فکر میکنم طی یکی، دو سال آینده دوباره بتوانیم به جایگاه خوب گذشته خود در والیبال جهان بازگردیم.
وی درباره انتقادهایی که نسبت به نوسان عملکرد تیم ملی و تغییرات مداوم ترکیب مطرح میشود، گفت: بخشی از این نوسانات به همین تغییراتی برمیگردد که در ترکیب تیم ایجاد میشود، اما بخش دیگری نیز ناشی از شرایطی است که امسال با آن مواجه بودیم. متأسفانه به دلیل اتفاقاتی که رخ داد و شرایط جنگ، مدتی از حضور سرمربی محروم بودیم و عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا امسال شرایط متفاوتی را تجربه کنیم.
مربی والیبال خاطرنشان کرد: باید این موضوع را هم در نظر گرفت که تقریباً همه تیمهای مطرح دنیا، به جز شاید یکی دو تیم مانند ژاپن، از بازیکنان متنوعی استفاده میکنند تا ظرفیت تیم خود را افزایش دهند و بازیکنان بیشتری را آماده نگه دارند. اما در ایران همیشه نتیجهگرایی حاکم بوده و به همین دلیل تحمل این روند برای همه سخت است.
محمدکاظم تصریح کرد: به نظرم تیم ملی در یکی، دو مسابقه هم بدشانس بود. در دیدارهایی مانند بازی برابر فرانسه، ژاپن و حتی برزیل شرایط پیروزی را داشتیم و حتی از حریف پیش بودیم، اما نتوانستیم نتیجه را به سود خود حفظ کنیم. اگر آن مسابقات را با برد پشت سر میگذاشتیم، شرایط تیم قطعاً متفاوت میشد.
وی در خصوص شانس صعود تیم ملی به مرحله نهایی لیگ ملتها نیز گفت: روی کاغذ هنوز شانس داریم و در ورزش هیچوقت نمیتوان گفت که دیگر هیچ امیدی وجود ندارد، اما واقعیت این است که کار بسیار سختی پیش رو داریم. باید همه مسابقات باقیمانده در هفته سوم را با پیروزی پشت سر بگذاریم و از طرف دیگر، تیمهای بزرگ معمولاً در هفته پایانی با ترکیب اصلی خود به میدان میآیند تا برای مرحله نهایی که با حضور هشت تیم برگزار میشود، آماده شوند. شرایط آن مرحله با مسابقاتی که هر هفته برگزار میشود کاملاً متفاوت است.
وی اظهار کرد: با وجود همه این مسائل، این مسابقات برای ما هم نکات مثبت داشت و هم ضعفهایی را نمایان کرد که باید برطرف شوند. البته بسیاری از این ضعفها در سالهای گذشته نیز وجود داشته است. امیدوارم در ادامه این مشکلات برطرف شود و در نهایت بچهها بتوانند به مرحله نهایی راه پیدا کنند.
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