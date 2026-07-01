اعزام زنان والیبال نشسته به چین ۲ روز قبل از آغاز مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان که اولین رویداد برای توزیع سهمیه های پارالمپیک ۲۰۲۸ به حساب می آید از ۱۹ تیر در هانگژو و همزمان در دو بخش مردان و زنان آغاز می شود.

به همین منظور، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران که مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات به حساب می آید یکشنبه آینده (۱۴ تیر) تهران را به مقصد هانگژو ترک می کند تا ضمن پیگیری تمریناتش در محل برگزاری مسابقات، برگزارکننده دیدارهای تدارکاتی پیش از آغاز دیدارهای جهانی اش باشد.

این در حالی است که اعزام تیم ملی والیبال نشسته زنان در زمانی متفاوت انجام خواهد شد. این تیم چهارشنبه ۱۷ تیر عازم هانگژو می شود در حالیکه جمعه ۱۹ تیر باید نخستین دیدار خود را در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان برابر روآندا برگزار کند.

جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان وتوان یابان در گفتگو با خبرنگار مهر زمان اعزام تیم های ملی والیبال نشسته مردان و زنان در دو زمان متفاوت را تائید کرد و گفت که در راستای برنامه ریزی تاکتیکی صورت گرفته برای این دو تیم و دیدارهای تدارکاتی پیش بینی شده، چنین تصمیمی اتخاذ شده است.

تیم ملی والیبال نشسته مردان پیش از آغاز دیدارهایش در رقابت های قهرمانی جهان و طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه (۱۶، ۱۷ و ۱۸ تیر) برگزارکننده سه دیدار تدارکاتی در هانگژو خواهد بود. آلمان، برزیل و مصر گزینه های موردنظر برای برگزاری این دیدارها هستند. قزاقستان هم گزینه رزرو به حساب می آید.

رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیر ماه به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار می‌شود. ۱۶ تیم در هر بخش مردان و زنان، برگزارکننده این دوره رقابت ها هستند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه شده است. تیم ملی زنان ایران هم در گروه A در کنار چین، کنیا و روآندا قرار گرفته است.

برنامه دیدارهای تیم های ملی والیبال نشسته مردان و زنان در مسابقات قهرمانی جهان به این شرح است: (ساعت ها به وقت ایران است)

بخش مردان

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - لهستان (ساعت ۹ صبح)



شنبه ۲۰ تیر ماه

* ایران _ بوسنی (ساعت ۱۴:۳۰)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران _ ژاپن (ساعت ۵ صبح)

بخش زنان

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - روآندا (ساعت ۴:۳۰ صبح)



شنبه ۲۰ تیر

* ایران - کنیا (ساعت ۹ صبح)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران -چین (ساعت ۱۲:۳۰)

فینالیست های این دوره مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک لس آنجلس می شوند.