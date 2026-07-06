سناریوی تکراری در والیبال با فرار چین از سقوط/ زنگ خطر برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران پس از پایان هفته دوم لیگ ملتهای ۲۰۲۶ شرایط چندان مطلوبی در جدول ندارد. شاگردان روبرتو پیاتزا در هشت دیدار گذشته تنها دو پیروزی کسب کردهاند، شش بار شکست خوردهاند و اکنون در رتبه چهاردهم جدول ردهبندی قرار دارند.
ملیپوشان ایران حالا در هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی که از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه برگزار میشود، باید به مصاف تیمهای اسلوونی، آلمان، ترکیه و اوکراین بروند. چهار مسابقهای که میتواند جایگاه ایران را در جدول تغییر دهد و نقش مهمی در پایان کار این تیم در مرحله مقدماتی داشته باشد.
در شرایطی که رقابت در نیمه پایین جدول حساستر از همیشه دنبال میشود، قوانین لیگ ملتها بار دیگر شرایط متفاوتی را برای تیم ملی چین رقم زده است؛ اتفاقی که باعث میشود این تیم حتی در صورت قرار گرفتن در انتهای جدول مرحله مقدماتی نیز سقوط نکند.
چین میزبان مرحله نهایی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ است؛ رقابتهایی که در شهر نینگبو برگزار خواهد شد. بر اساس قوانین مسابقات، تیم میزبان بدون توجه به جایگاهش در پایان مرحله مقدماتی، سهمیه حضور در مرحله نهایی را در اختیار دارد و به جمع هشت تیم پایانی راه پیدا میکند.
از سال ۲۰۲۵ لیگ ملتهای والیبال با حضور ۱۸ تیم برگزار میشود و طبق آییننامه مسابقات، تنها تیمی که در پایان رقابتها در رتبه هجدهم جدول نهایی قرار بگیرد، از لیگ ملتها سقوط خواهد کرد. اما از آنجا که چین به صورت خودکار در مرحله نهایی حضور دارد، حتی در صورت شکست در مرحله یکچهارم نهایی نیز در ردهای بین پنجم تا هشتم قرار میگیرد و عملاً امکان قرار گرفتن در رتبه هجدهم را نخواهد داشت.
به این ترتیب، حضور چین در لیگ ملتهای سال آینده از همین حالا قطعی است و امتیاز میزبانی، این تیم را از هرگونه خطر سقوط دور نگه داشته است.
این اتفاق برای والیبال ایران یادآور اتفاقات فصل گذشته است. در لیگ ملتهای ۲۰۲۵، تیم ملی ایران با قرار گرفتن در رتبه هشتم مرحله مقدماتی، از نظر فنی سهمیه حضور در مرحله نهایی را به دست آورده بود، اما میزبانی چین باعث شد این تیم بدون توجه به جایگاهش راهی مرحله نهایی شود و در نهایت تنها هفت تیم برتر جدول به همراه چین جواز حضور در دور پایانی را کسب کنند؛ اتفاقی که ایران را با وجود حضور در جمع هشت تیم برتر، از صعود به مرحله نهایی بازداشت.
حالا همان قانون یک بار دیگر به سود چین اجرا شده است. تیمی که حتی اگر نتواند در ادامه مسابقات نتایج مطلوبی کسب کند، به واسطه میزبانی از خطر سقوط در امان خواهد ماند.
در مقابل، تیم ملی ایران باید از چهار دیدار باقیمانده خود برابر اسلوونی، آلمان، ترکیه و اوکراین بیشترین امتیاز ممکن را کسب کند تا علاوه بر بهبود جایگاهش در جدول، با آرامش بیشتری پرونده حضورش در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ را ببندد.
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