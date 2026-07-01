به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی والیبال ایران سه شکست و یک پیروزی به دست آورد. ملی‌پوشان والیبال برابر تیم‌های فرانسه، آمریکا و ژاپن شکست خوردند و تنها پیروزی شاگردان پیاتزا مقابل تیم کوبا بود که در نهایت در پایان هفته دوم رقابت‌ها با دو پیروزی و ۶ شکست در جایگاه چهاردهم قرار گرفت.

پس از پایان هفته دوم رقابت‌ها، عرشیا به‌نژاد پاسور تیم ملی در بین کاندیداهای MVP ( ارزشمندترین بازیکن) قرار گرفت، اما در نهایت ران تاکاهاشی ستاره‌ ملی‌پوش ژاپن به رأی هواداران، به عنوان ارزشمندترین بازیکن هفته‌ی دوم انتخاب شد.