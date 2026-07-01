  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

عرشیا به‌نژاد ارزشمندترین بازیکن نشد/ ستاره ژاپنی رای آورد

عرشیا به‌نژاد ارزشمندترین بازیکن نشد/ ستاره ژاپنی رای آورد

در حالی که عرشیا به‌نژاد پاسور تیم ملی در بین کاندیداهای MVP ( ارزشمندترین بازیکن) قرار گرفته بود اما رای نیاورد و در نهایت ران تاکاهاشی با رای هواداران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی والیبال ایران سه شکست و یک پیروزی به دست آورد. ملی‌پوشان والیبال برابر تیم‌های فرانسه، آمریکا و ژاپن شکست خوردند و تنها پیروزی شاگردان پیاتزا مقابل تیم کوبا بود که در نهایت در پایان هفته دوم رقابت‌ها با دو پیروزی و ۶ شکست در جایگاه چهاردهم قرار گرفت.

پس از پایان هفته دوم رقابت‌ها، عرشیا به‌نژاد پاسور تیم ملی در بین کاندیداهای MVP ( ارزشمندترین بازیکن) قرار گرفت، اما در نهایت ران تاکاهاشی ستاره‌ ملی‌پوش ژاپن به رأی هواداران، به عنوان ارزشمندترین بازیکن هفته‌ی دوم انتخاب شد.

کد مطلب 6876274
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها