به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله یک هفته مانده به آغاز مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگژو چین، ترکیب تیم های ملی مردان و زنان اعزامی ایران به این رقابت ها نهایی شد.

بر این اساس میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی والیبال نشسته مردان را تشکیل می دهند.

همچنین تیم ملی والیبال نشسته زنان هم با ترکیب زینب ملکی، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست، مریم کلهر، مریم ناظری، زهرا نجاتی و فرزانه حیدری در این مسابقات شرکت خواهند داشت.

رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیر ماه به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار می‌شود. ۱۶ تیم در هر بخش مردان و زنان، برگزارکننده این دوره رقابت ها هستند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه شده است. تیم ملی زنان ایران هم در گروه A در کنار چین، کنیا و روآندا قرار گرفته است.

برنامه دیدارهای تیم های ملی والیبال نشسته مردان و زنان در مسابقات قهرمانی جهان به این شرح است: (ساعت ها به وقت ایران است)

بخش مردان

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - لهستان (ساعت ۹ صبح)



شنبه ۲۰ تیر ماه

* ایران _ بوسنی (ساعت ۱۴:۳۰)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران _ ژاپن (ساعت ۵ صبح)

بخش زنان

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - روآندا (ساعت ۴:۳۰ صبح)



شنبه ۲۰ تیر

* ایران - کنیا (ساعت ۹ صبح)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران -چین (ساعت ۱۲:۳۰)

فینالیست های این دوره مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک لس آنجلس می شوند.