تغییرات ترکیب به تیم ملی والیبال آسیب زد/ بازیکنان کم تجربه نیستند

فرهاد نفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال اظهار کرد: همان‌گونه که پیش از آغاز هفته دوم نیز قابل پیش‌بینی بود، دیدارهای این هفته نسبت به هفته نخست از سطح دشواری بالاتری برخوردار بودند. تیم ملی در هفته دوم برابر حریفانی به میدان رفت که از نظر فنی نسبت به رقبای هفته نخست شرایط سخت‌تری داشتند. با این حال، به اعتقاد من بازیکنان، کادر فنی و مجموعه تیم در هفته دوم عملکرد موفق‌تری نسبت به هفته نخست ارائه کردند.

وی گفت: هرچند مقابل تیم‌های قدرتمندی مانند فرانسه و ژاپن با نتیجه سه بر دو شکست خوردیم، اما حتی در برخی مقاطع این شانس را داشتیم که برنده مسابقه باشیم. این موضوع نشان می‌دهد عملکرد فنی تیم در هفته دوم نسبت به هفته نخست بهتر بود؛ اگرچه از نظر نتیجه، انتظارات برای کسب پیروزی‌های بیشتر برآورده نشد.

کارشناس والیبال در واکنش به عدم هماهنگی بازیکنان با یکدیگر و دلیل پرنوسان بازی کردن این تیم گفت: من چنین اعتقادی ندارم و دلیل این موضوع را نداشتن ثبات در ترکیب تیم می‌دانم. در هفته نخست چهار بازیکن در اختیار داشتیم که برای هفته دوم از ترکیب خارج شدند و چهار بازیکن دیگر جایگزین آنها شدند. به نظر من این تغییرات در ترکیب تیم باعث شد نوساناتی در عملکرد تیم به وجود بیاید و شاید همین مسئله موجب شده است چنین برداشتی از عملکرد تیم شکل بگیرد.

این کارشناس والیبال ایران درباره مطرح شدن نبود یک رهبر باتجربه در لحظات حساس مسابقات خاطرنشان کرد: اگر ترکیب تیم را به‌درستی بررسی کنیم، بازیکنانی مانند امیرحسین اسفندیار، مرتضی شریفی و پوریا حسین‌خانزاده چندین سال است که در تیم ملی حضور دارند و بازیکنان کم‌تجربه‌ای محسوب نمی‌شوند. ممکن است برخی از آنها از نظر سنی جوان باشند، اما تجربه حضور در تیم ملی و مسابقات بین‌المللی را دارند.

وی تأکید کرد: شاید این موضوع را بتوان درباره بازیکنی که نخستین سال حضورش در تیم ملی را سپری می‌کند مطرح کرد، اما حتی بازیکنانی مانند پویا آریاخواه نیز سال گذشته در ترکیب تیم ملی حضور داشتند و در برخی مسابقات و امتیازها مورد استفاده قرار گرفتند. بنابراین، با وجود سن پایین برخی بازیکنان، نمی‌توان گفت تیم ملی از بازیکنان کم‌تجربه تشکیل شده است و من این موضوع را دلیل نتایج تیم نمی‌دانم.

نفرزاده در پایان درباره دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌ها تصریح کرد: با توجه به تیم‌هایی که در هفته سوم برابر آنها قرار خواهیم گرفت، یعنی اوکراین، ترکیه، آلمان و اسلوونی، معتقدم شرایط نسبت به دو هفته نخست برای کسب نتیجه مناسب‌تر است. پیش‌بینی من این است که تیم ملی در هفته سوم تعداد پیروزی‌های بیشتری به دست بیاورد و شانس کسب سه پیروزی را برای ایران بسیار بالا می‌دانم.