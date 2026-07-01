مدیر عملیات خط ۴ مترو تهران حین انجام مأموریت فنی جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال صبح امروز در خط ۴ متروی تهران که موجب توقف و تأخیر در حرکت قطارها و سرگردانی مسافران در تعدادی از ایستگاهها شده بود، با تلاش تیمهای فنی شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه برطرف شد.
صبح امروز برخی مسافران از توقف قطارها در محدوده ایستگاه نیروی هوایی و اختلال در سرویسدهی بین ایستگاههای شهید کلاهدوز تا ابنسینا خبر دادند. همزمان گزارشهایی نیز درباره وقوع حادثه برای یکی از کارکنان مترو در جریان عملیات فنی منتشر شد.
پیگیریهای خبرنگار مهر از شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه حاکی از آن است که نقص فنی پیشآمده در حرکت یک رام قطار در محدوده ایستگاه نیروی هوایی، علت اختلال در سرویسدهی این بخش از خط ۴ بوده است. این نقص با تلاش تیمهای فنی و تعمیراتی برطرف شده و در حال حاضر تردد قطارها در تمامی ایستگاههای خط ۴ بهصورت عادی و روان انجام میشود.
بر اساس اعلام شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه، در جریان عملیات رفع این نقص فنی، مهندس سجادی، از مدیران باسابقه، متعهد و خوشنام این مجموعه که برای تسریع در بازگشت شرایط عادی به خط در محل حضور داشت، دچار سانحه شد و جان خود را از دست داد.
شرکت بهرهبرداری مترو ضمن تسلیت درگذشت این مدیر، اعلام کرد وی از نخستین دقایق بروز اختلال تا پایان عملیات، در کنار نیروهای فنی حضور داشت و حادثه در جریان یک عملیات تخصصی فنی رخ داده است.
این شرکت همچنین تأکید کرد حادثه یادشده هیچ ارتباطی با ایمنی مسافران و روند عادی سرویسدهی خطوط مترو نداشته و خدماترسانی در تمامی خطوط با رعایت کامل استانداردهای ایمنی ادامه دارد.
در همین حال، کمیسیون بررسی سوانح شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه بررسی فنی و کارشناسی ابعاد این حادثه را آغاز کرده و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسیها از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
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