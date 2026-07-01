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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

وحدت و هماهنگی ملی در برابر جنگ شناختی دشمن تقویت شده است

وحدت و هماهنگی ملی در برابر جنگ شناختی دشمن تقویت شده است

یاسوج- فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: وحدت و هماهنگی ملی در برابر جنگ شناختی دشمن تقویت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی صبح چهارشنبه در جلسه‌ برنامه ریزی برای وداع با قائد شهید امت، با قدردانی از مدیران و مسئولان اجرایی، اظهار داشت: در جلسات شهرستانی، استانی و ملی به‌ویژه نشست‌های مرتبط با وزارت کشور، تصمیمات خوبی اتخاذ شده و همه دستگاه‌ها نسبت به اجرای تعهدات خود پایبند بوده‌اند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده در کمیته‌های داخلی سپاه نشان می‌دهد که فضای عمومی کشور همچنان مبتنی بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب و نظام است و همکاری میان مدیران در سطح استان در حوزه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی و پشتیبانی، قابل توجه و کم‌نظیر است.

هشدار نسبت به جنگ شناختی دشمن

فرمانده سپاه فتح با اشاره به فضای رسانه‌ای کشور گفت: دشمن در قالب یک جنگ شناختی گسترده تلاش می‌کند میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند، اما این تلاش‌ها با آگاهی مردم و انسجام مسئولان بی‌اثر خواهد بود.

وی تأکید کرد: نباید تحت تأثیر برخی شایعات و فضاسازی‌ها قرار گرفت و عملکرد مدیران باید بر اساس واقعیت‌ها و خدمات آنان مورد قضاوت قرار گیرد.

هماهنگی برای برگزاری برنامه‌ها و اعزام‌ها

سردار مثنوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای اعزام و برگزاری برنامه‌های مرتبط در تهران و سایر نقاط، گفت: تمهیدات لازم در حوزه حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه و پشتیبانی پیش‌بینی شده و دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، سپاه و سایر نهادها در این زمینه همکاری کامل دارند.

وی افزود: برای مدیریت بهتر حضور جمعیت، برنامه‌ریزی لازم در خصوص استقرار در نقاط مختلف، استفاده از ظرفیت مترو و حمل‌ونقل عمومی و همچنین ساماندهی ورودی‌ها و پارکینگ‌ها انجام شده است.

تأکید بر خدمت‌رسانی و برگزاری مطلوب مراسم‌ها

فرمانده سپاه فتح با اشاره به برنامه‌های خدماتی در مشهد و سایر مناطق گفت: موکب‌ها و مجموعه‌های خدماتی برای پشتیبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم‌ها ساماندهی شده‌اند و تلاش می‌شود خدمات مطلوبی در شأن این برنامه‌ها ارائه شود.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدماتی تأکید کرد: با هماهنگی و هم‌افزایی موجود، تمامی برنامه‌ها با کمترین مشکل اجرایی خواهد شد و نگرانی خاصی در حوزه پشتیبانی وجود ندارد.

کد مطلب 6876186

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