حضور پرشور مردم در آئین تشییع رهبر شهید بهترین پاسخ به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی ظهر چهارشنبه در جمع مدیران بنیاد شهید استان گفت: حضور پرشور مردم در آئین تشییع، بهترین پاسخ به دشمنان است و نشان می‌دهد که این انقلاب همچنان زنده و پویاست و با رهبری‌های داهیانه، راه شهیدان ادامه خواهد یافت.

وی با تجلیل از جایگاه آزادگان و خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: بسیاری از آزادگان در سخت‌ترین شرایط اسارت، با وجود فشارها و شکنجه‌های فراوان، از آرمان‌ها و اعتقادات خود عقب‌نشینی نکردند و همین روحیه، آنان را به الگوهایی ماندگار از استقامت تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه خاطرات آزادگان سرشار از درس‌های اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی است، افزود: این روایت‌ها باید به صورت تاریخ شفاهی و آثار مکتوب ثبت و منتشر شود تا نسل جوان با ابعاد مختلف ایثار، مقاومت و پایداری رزمندگان اسلام آشنا شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: انتقال تجربه‌های دوران اسارت، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگران، می‌تواند سرمایه‌ای فرهنگی برای جامعه و منبعی الهام‌بخش برای آینده کشور باشد.

امام جمعه ساری همچنین بر ضرورت فراهم شدن بسترهای لازم برای بازگو کردن ناگفته‌های دوران اسارت تأکید کرد و گفت: معرفی هرچه بیشتر آزادگان و ثبت رنج‌ها و مجاهدت‌های آنان، ادای دینی به کسانی است که سال‌های سخت اسارت را با عزت و سربلندی پشت سر گذاشتند.

این مسئول تأکید کرد: خدا را شاکریم که ما را در جبهه حق قرار داد، هرچند برخی در همین کشور ممکن است در جبهه باطل ایستاده باشند و در فضای مجازی و سخنانشان از دیگران حمایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز آزادگان آنگونه که شایسته است شناخته نشده‌اند و خاطرات ارزشمند آنان به‌صورت تاریخ شفاهی و مکتوب در اختیار جامعه قرار نگرفته است.

آیت الله محمدی لائینی در پایان تاکید کرد: باید زمینه‌هایی فراهم شود تا آنچه بر آزادگان در شکنجه‌گاه‌ها و اسارت‌گاه‌ها گذشت، بازگو شود.