سرهنگ عبدالله رشنو، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ویژه ترافیکی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در شهرستان‌های شرق استان تهران خبر داد.

وی که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران است، اظهار کرد: با هدف تسهیل تردد زائران و شهروندان، طرح جامع ترافیکی در تمامی شهرستان‌های تحت پوشش پلیس راهور شرق استان تهران تدوین و مسیرهای جایگزین و محل‌های پارک خودرو پیش‌بینی شده است.

رشنو افزود: در شهرستان ورامین، مسیرهای جایگزین شامل کمربندی خیرآباد، کمربندی شمالی، بلوار رسالت، خیابان شهید بهشتی، بلوار امیرکبیر و کمربندی جنوبی خلیج فارس است و پارکینگ‌ها نیز در بلوار کالته، بلوار همت، پایانه‌های مسافربری، بلوار بصیرت و مدارس سطح شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان پاکدشت، تردد از مسیرهای کمربندی جنوبی، بلوار شهید پازوکی، بلوار سپاه، میدان و بلوار پارچین و مسیر جنب دانشگاه پیام نور انجام خواهد شد و پارکینگ‌ها در خاتون‌آباد، پارکینگ اوقاف، امارت سفید و مدارس جانمایی شده‌اند.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران گفت: در شهرستان قرچک، کمربندی‌های شمالی و جنوبی به‌عنوان مسیرهای جایگزین تعیین شده و ورزشگاه‌های شهدای هفتم تیر و شهید ملا آقایی، محوطه مدارس، پارکینگ وسایل سنگین، پارکینگ شماره یک شهرداری و پارک جنگلی زیباشهر برای توقف خودروها در نظر گرفته شده است.

رشنو تصریح کرد: در شهرستان پیشوا نیز بلوار شهید مهتدی، خیابان فلسطین، بلوار شهید قمی و بلوار خلیج فارس به‌عنوان مسیرهای جایگزین و صحن مطهر امامزاده عبدالله (ع)، پارک جنگلی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان محل پارک خودرو پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در شهرستان دماوند، بلوار شهید آیت‌الله خامنه‌ای در رودهن و بلوار شهید سلیمانی در گیلاوند مسیرهای جایگزین خواهند بود و پارکینگ‌ها در هشت‌بهشت گیلاوند و محدوده مشاء ـ پیست آبعلی جانمایی شده‌اند.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران خاطرنشان کرد: در شهرستان فیروزکوه، خیابان اصلی ۱۸ متری و خیابان حرم به‌عنوان مسیرهای جایگزین و بلوار مقابل شهرداری و محوطه مدارس به‌عنوان پارکینگ تعیین شده است. همچنین در شهرستان پردیس، بلوار امام رضا (ع) و خیابان کامیونداران مسیرهای جایگزین و محدوده نخلستان و جنب آزادراه پردیس محل استقرار خودروهای زائران خواهد بود.

رشنو در پایان از شهروندان و زائران خواست با استفاده از مسیرها و پارکینگ‌های تعیین‌شده و رعایت توصیه‌های پلیس، در روان‌سازی ترافیک و برگزاری منظم این مراسم همکاری کنند.