پشتیبانی اورژانس هوایی از مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در نشست خبری، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر از پیشبینی ظرفیتهای ویژه امداد هوایی برای پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: علاوه بر بالگردهای اورژانس مستقر در استانهای میزبان، دو فروند هواپیما نیز برای انتقال بیماران و مصدومان احتمالی در آمادهباش قرار دارند.
وی اظهار کرد: همانند مأموریتهای بزرگ از جمله مراسم اربعین، هماهنگیهای لازم با ستاد کل نیروهای مسلح، بهویژه معاونت بهداشت و درمان این مجموعه، انجام شده و این همکاری در مأموریتهای امدادی همواره نقش مؤثری در افزایش توان عملیاتی اورژانس کشور داشته است.
رئیس سازمان اورژانس کشور با قدردانی از همکاری ستاد کل نیروهای مسلح افزود: دو فروند هواپیما در اختیار اورژانس قرار گرفته است تا در صورت بروز حادثه و نیاز به انتقال همزمان تعداد زیادی از بیماران یا مصدومان، عملیات انتقال هوایی به سرعت انجام شود.
میعادفر با اشاره به تجربه استفاده از این ظرفیت در مراسم اربعین گفت: در سالهای گذشته نیز از این هواپیماها برای انتقال بیماران از بیمارستانهای استان ایلام به مراکز درمانی مجهزتر در تهران و مشهد استفاده شده تا خدمات درمانی تخصصی و پیشرفته در کوتاهترین زمان در اختیار بیماران قرار گیرد.
وی تأکید کرد: این ظرفیت برای مراسم پیشرو نیز پیشبینی شده و در صورت نیاز دانشگاههای علوم پزشکی قم، مشهد یا تهران، امکان استفاده از هواپیماهای امدادی برای انتقال بیماران وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از استقرار بالگردهای اورژانس در استانهای میزبان خبر داد و گفت: در استان قم دو فروند بالگرد اورژانس بهصورت اختصاصی مستقر شدهاند و در مشهد نیز دو فروند بالگرد برای پوشش مراسم در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: علاوه بر این، ظرفیتهای امدادی شهرهای نیشابور، سبزوار، بجنورد و بیرجند نیز بهعنوان پشتیبان در نظر گرفته شدهاند تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و انتقال بیماران بهصورت هماهنگ انجام شود.
میعادفر خاطرنشان کرد: هدف از این تمهیدات، افزایش سرعت انتقال بیماران، تقویت پشتیبانی بین استانی و اطمینان از ارائه خدمات درمانی مناسب در تمامی مراحل برگزاری مراسم است.
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