تولید محتوای فرهنگی تشییع رهبر شهید برپایه قرآن و استکبار ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی ظهر چهارشنبه در ستاد برنامه ریزی هماهنگی تشییع پیکر آقای شهید ایران اظهار کرد: محتوای فرهنگی تولید شده در این خصوص بر اساس آیه ۴۶سوره سبا «قُلۡ إِنَّمَآ أَعِظُکُم بِوَٰحِدَةٍۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثۡنَیٰ وَفُرَٰدَیٰ » برای قیام لله بر پایه مبانی قرآنی و روحیه حماسی، خونخواهی و مطالبه انتقام رهبر شهید، مقاومت ونفی سازش با استکبار، ولایت پذیری و بصیرت افزایی و با هدف ادامه حضور میدانی و نقش آفرینی مردم قبل، حین و بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید تولید شده است.

وی تصریح کرد: با همکاری حوزه علمیه مبلغین در همه مسیرهای بین راهی و مواکب برای اقامه نماز و انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام سالاری بیان کرد: در منطقه سیدی مشهد هم قرارگاه فرهنگی خراسان جنوبی ایجاد می شود و تولیدات مردمی هم در بخش های روایت حضور مردم برای تجدید عهد با رهبر شهید، رجز خوانی، انتقام خون رهبر شهید، انتقال پیام جهاد و استکبار ستیزی ذیل آیه مورد نظر به ویژه در مسیر میهمانان پاکستانی انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به نصب المان «قوموا لله» در سه نقطه شهر بیرجند با همکاری شهرداری، متذکر شد: همزمان با مراسم تشییع در تهران و مشهد، مراسم های محوری هم در مرکز استان و دیگر شهرستان ها برگزار خواهد شد و در بخش رسانه هم مصاحبه های با زائران اهل سنت انجام و نماز لیله الدفن هم اقامه خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به علاقمندی زائران پاکستانی به عکس امام و رهبر شهید، افزود: از آن جایی که این موارد برای آنها بسیار ارزشمند است، تولیداتی در حوزه های مختلف انجام شده است که در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام سالاری تصریح کرد: برای کسانی که توفیق حضور در مراسم های تهران و مشهد را ندارند هم به طور همزمان در میادین شهرها همراه با پخش زنده برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: نمایشگاه پوستر «سیره جهادی و تربیتی آقای شهید» هم که توسط گروه های جهادی فردوس تهیه شده، با هدف معرفی سیره رهبر شهید در نهبندان، بیرجند و خضری دشت بر پا خواهد شد.