ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت پایانه های مرزی اظهار کرد: استان با برخورداری از حدود یک هزار کیلومتر مرز مشترک با ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان و وجود چندین پایانه مرزی، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی ایران با بازارهای منطقه‌ای و حتی اروپایی به شمار می‌ رود.

وی خاطر نشان کرد: طرح جامع پایانه‌های مرزی بازرگان، رازی، تمرچین، سرو و کوزه‌رش به تصویب رسیده و برخی پایانه‌ها در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارند و توسعه پایانه سرو نیز به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

شکری اضافه کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۲۹ هزار و ۲۴۴ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۵۳۷ دستگاه ناوگان ترانزیت ورودی با رشد ۲۴۵ درصدی و ۹ هزار و ۷۰۷ دستگاه ناوگان ترانزیت خروجی با رشد ۸۶ درصدی به ثبت رسیده است.

۶۹۴ هزار تن کالای ترانزیتی از مرزهای آذربایجان غربی جابجا شد

وی گفت: همچنین در این مدت ۶۴۹ هزار و ۳۰۱ تن کالای ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان جابه‌جا شده که شامل ۴۲۷ هزار و ۹۷۹ تن ترانزیت ورودی با رشد ۲۷۹ درصدی و ۲۲۱ هزار و ۳۲۲ تن ترانزیت خروجی با رشد ۱۰۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.



شکری افزود: پایانه مرزی بازرگان همچنان رتبه نخست ترانزیت استان را در اختیار دارد و با ثبت ۱۷ هزار و ۸۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی به عنوان مهم‌ترین دروازه زمینی ایران به اروپا، سهم عمده‌ای از تردد ناوگان و عبور کالاهای ترانزیتی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: پایانه مرزی پلدشت با ثبت ۵ هزار و ۷۱ دستگاه ناوگان ترانزیتی در رتبه دوم استان قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در مسیر مبادلات تجاری با کشورهای حوزه قفقاز، از ظرفیت قابل توجهی در توسعه ترانزیت بین‌المللی برخوردار است.

وی عنوان کرد: پایانه مرزی تمرچین نیز با ثبت ۴ هزار و ۱۷۷ دستگاه ناوگان ترانزیتی رتبه سوم ترانزیت استان را به خود اختصاص داده و یکی از مسیرهای مهم صادراتی کشور محسوب می‌شود که نقش مؤثری در توسعه تجارت با اقلیم کردستان عراق دارد.

پایانه مرزی کوزه رش سلماس امسال راه اندازی می شود

شکری درخصوص پایانه مرز کوزه‌رش گفت: این پایانه با سکوی مسافری ۱۶ میلیارد تومانی آماده بهره‌برداری اولیه است و در صورت تکمیل اقدامات طرف مقابل، تردد مسافری در سال جاری آغاز خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اظهار کرد: این روند با بررسی‌ های مستمر و رویکرد توسعه‌ محور مدیریت استان در فعال‌سازی مرزهای جدید و جذب سرمایه‌گذاری مرزی در حال پیگیری است.

شکری در خصوص افزایش تردد های مرزی با اشاره به افزایش حجم تردد ناوگان ترانزیتی در پایانه‌های مرزی استان افزود: بخشی از افزایش صف کامیون‌ها در مرزهای بازرگان و سرو ناشی از انتقال بار ترافیکی از سایر مبادی مرزی کشور به مرزهای شمال‌غرب، افزایش حجم صادرات و ترانزیت، کنترل‌های گمرکی و امنیتی و همچنین محدودیت ظرفیت پذیرش طرف مقابل، به‌ویژه در مرز بازرگان و سرو است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی تصریح کرد: این موضوع با پیگیری و بررسی‌های میدانی استاندار آذربایجان‌غربی در جلسات مشترک دستگاه‌های اجرایی استان برای مدیریت تردد مرزی در حال ساماندهی است.

مرز هوشمند؛ اجرای سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در همه پایانه‌های مرزی

مدیرکل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه نوبت‌دهی اینترنتی کامیون‌ها در تمامی پایانه‌های مرزی استان اجرا می‌شود، گفت: رانندگان از طریق سامانه بردرپارک نوبت دریافت کرده و بر اساس زمان تعیین‌شده به پایانه‌های مرزی مراجعه می‌کنند که این اقدام از تشکیل صف‌های طولانی جلوگیری کرده است.

شکری گفت: رانندگان به جای انتظار در جاده‌ها، در محل‌های پیش‌بینی‌شده با امکانات رفاهی مستقر می‌شوند، هرچند اعتقاد ما این است که اساساً مرز نباید محل توقف بلکه باید تنها محل تردد باشد.

وی عنوان کرد: بخشی از تاخیر کامیون ها مربوط به کنترل‌ها مضاعف طرف مقابل،مانند بازرسی‌ها دستی، استفاده از سگ‌های موادیاب و تجهیزات کنترلی است،همچنین در مرز سرو نیز خرابی دستگاه ایکس‌ری طرف مقابل موجب افزایش زمان کنترل و ایجاد ایستایی شده است.

وی گفت: پس از مذاکرات انجام‌شده، ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرز بازرگان حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و این روند با تاکیدات استاندار بر تسهیل تجارت مرزی و پیگیری دیپلماسی مرزی ادامه دارد.

ظرفیت تردد کامیون در مرز رازی به ۱۰۰ دستگاه رسید

وی با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سایر پایانه‌های مرزی استان افزود: ظرفیت تردد کامیون از مرز رازی از ۳۰ دستگاه به ۱۰۰ دستگاه افزایش یافته و برنامه‌ریزی برای ایجاد محوطه‌های جدید و پذیرش کامیون‌های خارجی نیز در حال انجام است. همچنین مرز پلدشت نیز علاوه بر ارتباط با جمهوری آذربایجان، ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات با ترکیه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه مسیر منتهی به پایانه مرزی رازی از شرایط مناسب و مسیر هموار برای تردد ناوگان باری برخوردار است، اظهار کرد: با وجود این ظرفیت، میزان تردد روزانه کامیون‌ها از این مرز همچنان محدود بوده و در حال حاضر بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ دستگاه در روز است که قابلیت افزایش قابل توجهی دارد.