تاثیر تغییرات آب و هوا بر سلامت روان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه جدید میگوید حتی تغییرات جزئی و کوتاهمدت در آب و هوا میتواند به اندازهای بر فرد تأثیر بگذارد که او را به دنبال درمان سوق دهد.
محققان گزارش میدهند که نوسانات دما و میزان تابش آفتاب با مراجعه ساکنان به خدمات بهداشت روان از طریق خدمات بهداشت ملی مرتبط است.
«ریچارد السون»، محقق ارشد و پژوهشگر دانشگاه ایست آنجلیا در نوریچ انگلستان، در یک بیانیه خبری گفت: «شرایط آب و هوایی روزمره بر سلامت روان و زمان و نحوه درخواست حمایت توسط مردم تأثیر میگذارد، و فقط آب و هوای شدید مانند موج گرما هم شامل نمی شود.»
برای این مطالعه، محققان دادههای بیش از ۴.۶ میلیون تماس با خدمات سلامت روان بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ در انگلستان را تجزیه و تحلیل کردند.
این تیم این تماسها را با دادههای آب و هوا برای مدت مشابه مقایسه کردند و دریافتند که تقاضا با افزایش دما تا حدود 35 درجه سانتیگراد افزایش مییابد. تقاضا همچنین در روزهایی که ساعات آفتابی کمتری داشتند، بیشتر بود.
جالب اینجاست که محققان گفتند بارندگی با هیچ تأثیر ثابتی بر تماسهای سلامت روان همراه نبود، که نشان میدهد الگوهای خاص آب و هوایی بیش از شرایط کلی بر روان افراد تأثیر میگذارند.
السون گفت: «درک عواملی که بر نوسانات تقاضای مراقبتهای بهداشتی مرتبط با سلامت روان تأثیر میگذارند، یک اولویت مهم بهداشت عمومی است و میتواند به برنامهریزی و آمادگی برای خدمات بهداشت روان در شرایط آب و هوایی فعلی و آینده کمک کند.»
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