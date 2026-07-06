مردم ایران با الهام از رهبر شهیدشان در جنگ ۴۰ روزه ایستادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیمیر یف‌سیف» نویسنده سرشناس روس در گفتگویی، مباحثی پیرامون جنگ ۴۰ روزه و شهادت رهبر انقلاب اسلامی عنوان کرده است که مشروح آن از نظر می گذرد:

اهداف ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر متفاوت بود. بنیامین نتانیاهو، دونالد ترامپ را متقاعد کرده بود که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد، در حالی که این برداشت با واقعیت مطابقت نداشت. اسرائیل اساساً چنین هدفی را دنبال نمی‌کرد. هدف اصلی آن، تضعیف حداکثری ایران بود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در آن مقطع یک فرصت تاریخی در اختیار داشت، زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده بود، آنان امیدوار بودند جمهوری اسلامی ایران را تا حد امکان تضعیف کنند.

علاوه بر این، اهدافی همچون نابودی یا از کار انداختن حداکثری زیرساخت‌های موشکی ایران نیز مطرح بود. همچنین همواره گفته می‌شد که قصد دارند توان محور مقاومت را نیز تا حد ممکن کاهش دهند.

خوشبختانه این اهداف محقق نشد. مردم ایران با الهام از رهبر شهید انقلاب‌شان شجاعت و ایستادگی قابل توجهی از خود نشان دادند. آنچه اکنون، با گذشت چند ماه از آغاز درگیری‌ها، مشاهده می‌شود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران توان پاسخ‌گویی داشته و نه‌تنها قادر به ایستادگی بوده، بلکه می‌تواند به نتایجی دست یابد که قابل تعبیر به پیروزی باشد.

در عین حال باید در نظر داشت که در برابر ایران، قدرتمندترین قدرت نظامی جهان قرار دارد؛ قدرتی که سه گروه ضربتی ناو هواپیمابر را علیه ایران به کار گرفته و حدود نیمی از توان هوایی تاکتیکی خود را بسیج کرده است. با وجود چنین حجم گسترده‌ای از نیرو، مردم ایران ایستادگی کرده‌اند و همچنان مقاومت می‌کنند. این باور وجود دارد که در نهایت به نتایجی دست خواهند یافت که بتوان آن را پیروزی جمهوری اسلامی ایران دانست.

در واقع، هم ایالات متحده آمریکا و هم اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای هستند. در برابر دو قدرت هسته‌ای با پیشرفته‌ترین تسلیحات، ایران توانست ایستادگی کند؛ زیرا به‌خوبی برای چنین شرایطی آماده شده بود. در خاک جمهوری اسلامی ایران، تأسیسات زیرزمینی متعددی از انواع مختلف ایجاد شده بود. در این تأسیسات نه‌تنها موشک‌ها، بلکه سامانه‌های پدافند هوایی نیز مستقر بودند که امری کم‌سابقه به شمار می‌رود.

اینکه گفته می‌شود هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی مانند F-۳۵، F-۱۸، F-۱۶ و F-۱۵ و همچنین هواپیماهای سوخت‌رسان هدف قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که پدافند هوایی ایران قادر بوده حتی در چنین شرایطی از کشور دفاع کند. سخت‌ترین روزها، روزهای ابتدایی بودند که مردم ایران متحمل تلفات سنگینی شدند.

در مجموع می‌توان گفت ایران با تکیه بر توانمندی‌های خود و همچنین ظرفیت کشورهای همسو، به‌ویژه فدراسیون روسیه، آمادگی قابل توجهی داشته است. این همکاری‌ها نشان‌دهنده وجود محدودیت‌هایی حتی برای ایالات متحده بوده است. همچنین این دیدگاه مطرح است که روسیه همچنان به حمایت از جمهوری اسلامی ایران و مردم آن در این شرایط دشوار ادامه خواهد داد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این جنگ به شهادت رسیدند. ایشان می‌توانستند پنهان شوند، اما چنین نکردند، زیرا مردم ایران نیز امکان پنهان شدن نداشتند.