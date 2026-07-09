رهبر شهید ایران نماد خرد و شجاعت بودند؛ ترامپ باید بازخواست شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی بابورین» نماینده پیشین دومای روسیه در گفتگویی، به بیان مباحثی پیرامون رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته است که مشروح آن از نظر می گذرد:
«انجمن بینالمللی صندوقهای صلح» که من ریاست آن را بر عهده دارم، به همراه حزب «آینده ترکیه» و همچنین تعدادی دیگر از سازمانهای اجتماعی، ابتکار ارائه یک دادخواست بینالمللی به دبیرکل سازمان ملل متحد را مطرح کردهاند. در این دادخواست، خواسته شده است که رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به دلیل کشتار کودکان در ایران، قتل غیرنظامیان و ارتکاب سایر جرایم بینالمللی مورد بازخواست قرار گیرد.
در این دادخواست، بهطور مشخص موادی از منشور سازمان ملل که توسط ایالات متحده نقض شدهاند ذکر شده و همچنین تحلیل حقوقی عناصر این جرایم نیز ارائه شده است.
امضای این دادخواست از طریق اینترنت و مطابق با رویههای معمول در دادخواستهای بینالمللی در حال انجام است. علاوه بر این، بنا به درخواست ساکنان و شهروندان روسیه، تصمیم گرفته شده است امکان امضای حضوری نیز فراهم شود؛ برای افرادی که مایل هستند شخصاً امضا کرده و اعلام کنند اقدامات ایالات متحده آمریکا را مصداق تروریسم بینالمللی و یک جرم میدانند.
همچنین تأکید شده است که نهتنها ترامپ، بلکه تمامی افرادی که در مرگ مردم در ایران نقش داشتهاند باید مورد پاسخگویی قرار گیرند.
در ادامه، باید گفت من از این فرصت خوشحالم که چندین بار با یکی از بزرگترین انسانهای دوران ما، شهید آیتالله سید علی خامنهای دیدار داشتهام. ایشان همواره با سادگی در ارتباط و با صداقت در گفتار، تأثیر عمیقی بر من گذاشتهاند.
نگاه و نگرش ایشان نسبت به فلسطین و همچنین توجه ویژهشان به ارزشهای معنوی، همواره برای ما الهامبخش بوده است.
شاید بتوان گفت یک نماد بزرگ در این میان وجود دارد؛ اینکه نیروهای شر در غرب، پیش از هر چیز تلاش کردهاند زندگی معنوی و صادقانه را در جمهوری اسلامی ایران هدف قرار دهند و از بین ببرند.
شهادت حضرت آیتالله خامنهای، تنها یک جنایت ساده نیست، بلکه گناهی بزرگ برای عاملان آن ـ چه اجراکنندگان و چه دستوردهندگان ـ محسوب میشود. ایشان نماد خرد، شجاعت بودهاند.
نظر شما