به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست با رئیس شورای تجاری ترکیه - ایران در شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEIK) و رییس اتاق مشترک بازرگانی ترکیه و ایران در استانبول، به قدمت مراودات اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه از زمانهای بسیار قدیمی با تمدن بسیار غنی، بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و آسیا و از بزرگترین شرکای ایران بوده و ترکیه به عنوان نقطه اتصال به اروپا، برای ایران کشور بسیار مهمی است.
بر اساس اعلام اتاق ایران، برای تمامی ملتها و کشورها خواستار امنیت، صلح و آرامش شد و گفت: چندین سال است ایران بخاطر برخی محدودیتهای تحریم و مناقشات بینالمللی، با مشکلاتی مواجه شده است اما دولت و ملت ترکیه همواره در کنار مردم ایران بودهاند؛ از این جهت به عنوان یک شهروند ایرانی و نماینده بخش خصوصی ایران بخاطر حمایتهای ترکیه از ایران در دوران دفاع مقدس، دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیر قدردانی مینمایم.
او ضمن محکوم نمودن حملات متجاوزانهای که منجر به شهادت مقام معظم رهبری، فرماندهان ارشد و مسئولین برجسته ایران گشت، بیان داشت: در این جنگ خسارتهای بسیار بزرگی دیدیم ولی برای دنیا ثابت شد که فرضیه تمرکز قدرت در منطقه و زورگویی کشورها بر کشورهای دیگر تمام شده و قدرت تکقطبی برای همیشه به پایان رسید.
او تلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای امنیت و صلح، آرامش در دنیا را ستودنی دانست و ابراز امیدواری کرد: ایران و ترکیه بیش از قبل در کنار هم باشند، اعتقاد داریم اگر برنامههای اقتصادی بین کشورها رونق بیشتری پیدا کند، دیگر مرزها محل نزاع نخواهد بود.
رئیس اتاق ایران با برشمردن فرصتهای سرمایهگذاری در ایران و زمینههای همکاریهای مشترک ایران و ترکیه، اعلام کرد: به همت معاونت بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری در ایران به منظور جذب سرمایهگذار غیرایرانی تهیه شده است که علاقمند هستیم کشور ترکیه و بخش خصوصی این کشور مشارکت گسترده و پایدار در این پروژهها داشته باشند.
حسنزاده با استقبال از حمایت بخش خصوصی ترکیه برای کمک به بازسازی و نوسازی کارخانهها و واحدهای تولیدی آسیبدیده ایران در جنگ تحمیلی اخیر، تاکید کرد: با توجه به سابقه فعالیتهای اقتصادی ایران و ترکیه، امروز نیاز است این تجربه و فعالیتها را به چندین برابر ارتقا دهیم.
او با اشاره به تاکید روسای جمهور ایران و ترکیه برای رساندن حجم تجارت ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار، خاطرنشان کرد: امسال با وجود محدودیتهای جنگ، حجم رسمی تجارت ایران و ترکیه به ۲۳ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه ترکیه در فهرست سه کشور نخست از نظر حجم مبادله تجاری با ایران قرار دارد، گفت: اطمینان داریم که این امکان وجود دارد تا ترکیه پس از چین بتواند مقام دوم حجم تجارت را داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین بر ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک در مناطق آزاد و توسعه برنامههای لجستیکی و ترانزیتی ایران و ترکیه مخصوصا در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی تاکید کرد.
تجارت ایران و ترکیه میتواند به ۵۰ میلیارد دلار برسد
قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست به بیش از پنج قرن روابط مستمر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: این سابقه طولانی نشان میدهد که دو ملت ما، علیرغم فراز و نشیبهای تاریخ، همواره گفتگو، همکاری و حسن همجواری را بر تقابل ترجیح دادهاند، این میراث ارزشمند، امروز بزرگترین سرمایه ما برای ساختن آینده است.
او با قدردانی از مواضع مسئولانه دولت و ملت جمهوری ترکیه در قبال تحولات اخیر منطقه و همراهی و همدلی با مردم ایران، افزود: تجربه جنگ تحمیلی هشتساله، بحرانهای منطقهای و تجاوز اخیر، بار دیگر نشان داد که جنگ هیچ برندهای ندارد بلکه جنگ تنها جان انسانهای بیگناه را میگیرد، زیرساختها را ویران میکند، سرمایهها را نابود میسازد و روند توسعه ملتها را سالها به عقب میراند، بنابراین ما معتقدیم بهترین پاسخ به جنگ، توسعه همکاریهای اقتصادی، گسترش سرمایهگذاری و ایجاد منافع مشترک میان ملتهاست.
قیافه با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری باید مرزهای ایران و ترکیه، مسیر عبور سرمایه، فناوری، کالا، گردشگر و اندیشه باشد، افزود: ایران و ترکیه دو اقتصاد مکمل هستند، نه رقیب! ایران با منابع عظیم انرژی، معادن، صنایع فولاد، پتروشیمی، کشاورزی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ممتاز ترانزیتی، و ترکیه با توانمندیهای صنعتی، فناوری، لجستیک، پیمانکاری و دسترسی گسترده به بازارهای جهانی، میتوانند یکی از موفقترین الگوهای همکاری اقتصادی منطقه را ایجاد کنند.
نایب رئیس اتاق ایران با ییانیه اینکه از نگاه بخش خصوصی ایران، زمان آن رسیده که روابط اقتصادی دو کشور از تجارت سنتی فراتر رود و به مرحله سرمایهگذاری مشترک، تولید مشترک و حضور مشترک در بازارهای منطقهای و جهانی ورود کنند، بیان کرد: ما از شرکتها و سرمایهگذاران ترکیه دعوت میکنیم در پروژههای بزرگ ایران، بهویژه در حوزههای معدن، فولاد، صنایع پاییندستی، پتروشیمی، پالایش، انرژی، حملونقل، لجستیک، بنادر، کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری، داروسازی، فناوریهای پیشرفته، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال مشارکت فعال داشته باشند.
او افزود: همچنین معتقدیم همکاری در انتقال فناوری، ایجاد مراکز مشترک تحقیق و توسعه (R&D)، تبادل دانش فنی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توسعه صنایع هایتک میتواند فصل جدیدی در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد کند.
به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توسعه کریدورهای ترانزیتی، تقویت زیرساختهای لجستیکی، افزایش ظرفیت گذرگاههای مرزی، توسعه حملونقل ریلی، جادهای و دریایی و ایجاد مراکز لجستیکی مشترک، جایگاه ایران و ترکیه را بهعنوان محور اتصال آسیا، قفقاز، خلیج فارس و اروپا بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه دستیابی به ۳۰ میلیارد دلار مبادلات اقتصادی، هدفی کاملاً دستیافتنی است، خاطرنشان کرد: باور داریم که اگر سرمایهگذاریهای مشترک، انتقال فناوری، توسعه زیرساختهای لجستیکی، همکاریهای بانکی و مالی و حمایت از بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد، دستیابی به ۵۰ میلیارد دلار همکاری اقتصادی در افق میانمدت نیز کاملاً امکانپذیر خواهد بود.
او افزود: برای تحقق این هدف، لازم است موانع بانکی و مالی برطرف شود، از سرمایهگذاران دو کشور حمایت حقوقی مؤثر صورت گیرد، فرآیندهای گمرکی تسهیل شود، موافقتنامههای تجاری توسعه یابد، کریدورهای ترانزیتی تکمیل گردد و سازوکارهای دائمی گفتوگوی میان بخش خصوصی و دولتهای دو کشور تقویت شود.
قیافه با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی کامل دارد تا در کنار آژانس ارتباطات اقتصادی خارجی ترکیه و TOBB، نقشه راه مشترکی برای توسعه سرمایهگذاری، انتقال فناوری، توسعه صنایع پیشرفته و اجرای پروژههای بزرگ مشترک تدوین و اجرا کند، گفت: ما ترکیه را تنها یک شریک تجاری نمیبینیم، ما ترکیه را شریک راهبردی خود در سرمایهگذاری، فناوری، تولید و ساخت آینده منطقه میدانیم. هرچه منافع اقتصادی ملتهای ما بیشتر به یکدیگر گره بخورد، صلح، امنیت و رفاه برای نسلهای آینده پایدارتر خواهد شد.
لزوم برقراری تجارت آزاد بین ایران و ترکیه
مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به عنوان دیگر سخنران هیئت ایرانی در این نشست، با بیان اینکه ترکیه را شریک خودمان برای پیروزی در جنگ میدانیم، به واقعیتهای تجارت ترکیه اشاره داشت و گفت: تجارت ترجیحی بین دو کشور عملا یک روش منسوخ شده در دنیا است، بنابراین پیشنهادمان تجارت آزاد است.
سعادت به مرور ظرفیتهای ایران و ترکیه در صنایع مختلف پرداخت و تصریح کرد: از تجارت ترجیحی نتوانستهایم نتیجه لازم را بگیریم، بنابراین لازم است این شیوه منتفی شود و تجارت آزاد به عنوان راه برونرفت از وضعیت فعلی تجارت ایران و ترکیه انتخاب شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با طرح سوالاتی از جمله اینکه «چرا سهم ایران از کیک ۴۰۰ میلیارد دلاری واردات ترکیه از دنیا اینقدر کم بوده است؟» و «آیا ترکیه تصمیم دارد سهم ایران از این کیک ۴۰۰ میلیارد دلاری را افزایش دهد؟»، گفت: پیشنهاد داریم که تاسیس شهرک صنعتی مشترک و تشکیل پول واحد یا تجارت با ارز دو کشور به منظور حل مسائل تحریم، مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: با توجه به اینکه انتقال منابع مالی ایران در کشورهای مختلف مشروط به قید خرید مواد غذایی میشود، انتظارمان از شریک راهبردی ایران این است که به جای قید مواد غذایی، خرید تکنولوژی و زیرساخت و ماشینآلات از ترکیه مورد تاکید قرار گیرد و در این زمینه راهگشایی شود.
سعادت با تاکید بر پررنگتر شدن نقش بخش خصوصی ایران و ترکیه در کمیسیون مشترک دو کشور، در پایان گفت: پیشنهاد میدهیم دفتر اتاق ترکیه در تهران تاسیس شود و در این راستا امکان در نظر گرفتن فضایی در تهران را داریم، در مقابل انتظار داریم محلی را در استانبول به منظور استقرار اتاق مشترک ایران و ترکیه داشته باشیم.
ضرورت مدرنیزه کردن گذرگاههای مرزی
فرهاد دورت کوشه، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نیز هدف اصلی ترکیه از توسعه روابط اقتصادی با ایران را قرارگیری ترکیه و ایران در مرکز هاب بازارهای جهانی دانست و تاکید کرد: ترکیه فقط گذرگاه ترانزیت نیست بلکه باید از محل تولید و سرمایهگذاری به ایجاد ارزشافزوده بپردازیم.
او به اشتراک گذاشتن تجربیات ایران و ترکیه با یکدیگر را پیشزمینه دسترسی به رشد پایدار دانست و با اشاره به نقشی که ترکیه به عنوان پل بین ایران و اروپا میتواند ایفا نماید، بر تعریف مدلهای جدید همکاری اقتصادی بین دو کشور برای رقم زدن روابط برد - برد تاکید کرد و افزود: مدرنیزه کردن گذرگاههای مرزی و افزایش همکاری بین بخش خصوصی دو کشور، زیربنای افزایش حجم تجارت بر اساس مزیتهای جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی است.
مراکز تولید مشترک راهاندازی شود
عثمان آکسوی، رئیس شورای تجاری ترکیه - ایران در شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEIK) نیز با ابراز خرسندی از توقف تنشهای بین آمریکا و ایران، ابراز امیدواری کرد که به زودی تفاهمنامههای صلح دائمی امضا شود و تحریمها لغو و ورود ایران به بازارهای جهانی گستردهتر شود.
او ارتباط قوی و مستمر را بسترساز ایجاد اعتماد و اعتماد را پایه اساسی تجارت دانست و بر اراده دو کشور برای تبدیل همسایگی به تجارت ابدی تاکید کرد و گفت: بازرگانان ایران و ترکیه نباید با مشکلات ابتدایی و پیشپاافتاده در کشور میزبان مواجه شوند.
آکسوی در پایان بر آیندهنگری برای راهاندازی مراکز تولید مشترک و کریدورهای حملونقل و طراحی فعالیتهای مکمل تاکید کرد.
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