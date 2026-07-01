ادعای ترامپ: جلسه خوبی با طرف ایرانی داشتیم؛ ضربات مهلکی زدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ به موضع گیری درباره ایران پرداخت و مدعی شد: جلسه بسیار خوبی با طرف ایرانی داشتیم. ایران گام های مهی در زمینه توافق برداشته است.

وی ادعا کرد: ما در حال پیشبرد روند خلع سلاح هسته‌ای ایران هستیم. همه ما از افزایش بازارهای سهام و مالی و کاهش قیمت نفت و پایین آمدن قیمت‌های بخش‌های خرده‌فروشی سود می بریم.

ترامپ مدعی شد: ما در هفته گذشته ضربات سنگینی به ایران وارد کردیم.

ترامپ، در پاسخ به سوالی در مورد احتمال از سرگیری عملیات علیه ایران ادعا کرد: اوضاع در راستای خلع سلاح هسته ای ایران به طور مثبت در حال پیشرفت است.نشست‌ها پیرامون ایران بسیار خوب پیش می‌رود.