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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

ادعای ترامپ: جلسه خوبی با طرف ایرانی داشتیم؛ ضربات مهلکی زدیم

ادعای ترامپ: جلسه خوبی با طرف ایرانی داشتیم؛ ضربات مهلکی زدیم

رئیس جمهور آمریکا در تناقض  گویی جدید از یکسو مدعی پیشرفت در مذاکره با ایران شد و از سوی دیگر از وارد کردن ضربات قوی به ایران دم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ به موضع گیری درباره ایران پرداخت و مدعی شد: جلسه بسیار خوبی با طرف ایرانی داشتیم. ایران گام های مهی در زمینه توافق برداشته است.

وی ادعا کرد: ما در حال پیشبرد روند خلع سلاح هسته‌ای ایران هستیم. همه ما از افزایش بازارهای سهام و مالی و کاهش قیمت نفت و پایین آمدن قیمت‌های بخش‌های خرده‌فروشی سود می بریم.

ترامپ مدعی شد: ما در هفته گذشته ضربات سنگینی به ایران وارد کردیم.

ترامپ، در پاسخ به سوالی در مورد احتمال از سرگیری عملیات علیه ایران ادعا کرد: اوضاع در راستای خلع سلاح هسته ای ایران به طور مثبت در حال پیشرفت است.نشست‌ها پیرامون ایران بسیار خوب پیش می‌رود.

کد مطلب 6876741

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