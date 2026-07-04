به گزارش خبرگزاری مهر، «امیل آشوروف» نائبرئیس اداره معنوی مسلمانان روسیه در گفتگویی، به بیان مباحثی پیرامون رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته است که مشروح آن از نظر می گذرد:
شهادت آیتالله علی خامنهای بهنوعی بالاترین معیار برای آشکار شدن چهره واقعی امپریالیسم جهانی و صهیونیسم و جهتگیری واقعی آنهاست. همچنین این شهادت، بهعنوان یک الگوی والا، امروز نقش مهمی در تربیت نسل جوان ایفا میکند؛ نسلی که در عمل، همبستگی واقعی، استقلال حقیقی و درک عمیق از عشق به میهن، ایمان و میراث خود را نشان میدهد.
این یک مکتب عظیم است که متأسفانه در سطح جهانی، از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است. اگر بخواهیم مقایسهای انجام دهیم، میتوانیم با مراجعه به اسناد تاریخی ببینیم که در دوران جنگ جهانی دوم، زمانی که آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد، مردم چگونه متحد شدند و در برابر دشمن ایستادگی کردند.
در طول این ۴۵ سال، ملت ایران تربیتی عمیق در ابعاد معنوی، روانی، اخلاقی، انسانی و حتی سیاسی کسب کرده است؛ تربیتی که امروز در میدان عمل بهخوبی نمایان شده است.
اجازه دهید به یک نکته مهم اشاره کنم: در بسیاری از کشورها، هنگام حملات هوایی، با به صدا درآمدن آژیر خطر، مردم به پناهگاهها میروند. اما مردم ایران رویکردی کاملاً متفاوت نشان دادهاند. آنها از مرگ نمیترسند، از بمباران هراسی ندارند و از تهدیدهایی که برای ترساندن آنها ایجاد میشود، واهمهای ندارند.
این دقیقاً نتیجه همان تربیتی است که از سوی رهبرشان شکل گرفته است. ایشان با رفتار خود نشان دادند که از مردم جدا نیستند، بلکه در کنار آنها هستند. ایشان با عمل خود ثابت کردند که رهبر باید همراه مردم باشد، نه جدا از آنها.
به باور ما، این نوع تربیت و این مکتب فکری میتواند در آینده ساختارهای جهانی را دگرگون کند. اگر روزی کتابی درباره تربیت اخلاقی، انسانی و میهندوستانه نسلها نوشته شود، این تجربه بدون شک جایگاهی شایسته در آن خواهد داشت.
این رویکرد در واقع چالشی برای نظم جهانی امروز است. در دهههای اخیر، شاید هیچ نمونه تاریخی مشابهی با این سطح از تأثیرگذاری دیده نشده باشد. این وضعیت تا حدی یادآور واقعه کربلاست؛ و این فقط یک تشبیه نیست، بلکه ارتباطی عمیق میان آن رویداد تاریخی و شرایط امروز وجود دارد.
این یک بیداری است؛ نه فقط برای یک ملت، بلکه برای کل جامعه جهانی. ملت ایران، با الهام از این مکتب، در حال ارائه درسی به جهان است: درس عشق واقعی، عشق به وطن، به مردم و به ارزشهایی که اساس هویت آنها را تشکیل میدهد.
متأسفانه این ارزشها در بسیاری از کشورها یا از بین رفتهاند یا در حال از بین رفتن هستند، در حالی که همین ارزشها اساس هر پیشرفت، هر جامعه و هر شخصیت انسانی هستند.
این ارزشها توسط آیتالله سید علی خامنهای در طول سالها، نه با زور و اجبار، بلکه با صداقت و محبت در جامعه نهادینه شد. ما خود شاهد بودیم که مردم با عشق واقعی به استقبال ایشان میرفتند.
حتی در دیدار با کودکان نیز تفاوت آشکار بود. در بسیاری از کشورها چنین دیدارهایی از پیش برنامهریزی و کنترل میشود، اما در اینجا ارتباطی واقعی و صمیمی وجود داشت.
همین ویژگیها بود که هم باعث محبوبیت ایشان در میان مردم شد و هم موجب نگرانی برخی قدرتها نسبت به ایشان و ملت ایران.
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