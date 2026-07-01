اجرای طرح «آبخیز تا جالیز» در ۱۵ روستای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد خلفوند ظهر امروز چهارشنبه در آیین افتتاح پروژه آب‌رسانی فاز سوم شهرستان سلسله، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ دوازده‌روزه، شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید، اظهار کرد: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) خدمات ارزشمند و ماندگاری را در شهرستان سلسله ارائه کرده که امروز نیز شاهد بهره‌برداری از یکی از این پروژه‌های مهم هستیم.

افتتاح ۴ مجتمع آب‌رسانی در سلسله

وی با اشاره به اجرای دو قرارداد جهاد آب‌رسانی در شهرستان سلسله، افزود: مجموع اعتبار قراردادهای اول و دوم این طرح‌ها بالغ بر ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. در قالب این پروژه‌ها، ۴۸ کیلومتر خط انتقال آب، دو ایستگاه پمپاژ و یک پروژه برق‌رسانی اجرا شده و در مجموع ۴۷ روستا از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند.

مسئول بسیج سازندگی لرستان، ادامه داد: تاکنون ۱۶ روستا به بهره‌برداری رسیده‌اند و با افتتاح پروژه امروز، ۱۰ روستای دیگر نیز از نعمت آب شرب سالم برخوردار می‌شوند.

خلفوند با بیان اینکه در قالب این طرح پنج مجتمع آب‌رسانی پیش‌بینی شده است، گفت: تاکنون چهار مجتمع به بهره‌برداری رسیده و مجتمع پنجم نیز که ۲۱ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد، بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

افتتاح فاز سوم آب‌رسانی به سلسله

خلفوند درباره پروژه افتتاح‌شده امروز نیز اظهار کرد: این پروژه، فاز سوم طرح آب‌رسانی است که فازهای اول و دوم آن پیش‌تر افتتاح شده بود. این فاز شامل اجرای شش کیلومتر خط انتقال، احداث و تجهیز یک ایستگاه پمپاژ و یک پروژه برق‌رسانی با ظرفیت ۱۳ لیتر بر ثانیه است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ۱۹۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و با بهره‌برداری از آن، هزار و ۲۵۰ نفر در قالب ۳۷۵ خانوار ساکن ۱۰ روستا از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان، همچنین به اقدامات قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حوزه طرح «آبخیز تا جالیز» اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته، اجرای پنج کیلومتر کانال آب‌بر کشاورزی در سطح شهرستان سلسله در قالب توافق‌نامه‌ها و مصوبات انجام شده است.

اجرای طرح «آبخیز تا جالیز» در ۱۵ روستا

وی افزود: این پروژه با اعتباری بیش از ۱۷۵ میلیارد ریال و در ۱۵ روستا اجرا شده که زمینه بهره‌مندی بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان را فراهم کرده است.

خلفوند ضمن قدردانی از سپاه شهرستان، بسیج سازندگی و تمامی عوامل اجرایی این طرح‌ها، تصریح کرد: موفقیت‌های قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به‌ویژه در حوزه جهاد آب‌رسانی، حاصل تلاش نیروهای جهادی و بسیجی است و امروز این قرارگاه در سطح کشور کارنامه‌ای درخشان و قابل‌دفاع دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مهندس ملکی، خاطرنشان کرد: ایشان با روحیه‌ای جهادی و خستگی‌ناپذیر در کنار مجموعه قرارگاه حضور داشته‌اند و امیدواریم با تداوم این همکاری، عملیات اجرایی ۲۱ روستای باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.