به گزارش خبرنگار مهر، خشایار نوایی عصر چهارشنبه در حاشیه آیین رهاسازی بچه‌ماهی‌های استخوانی در مصب رودخانه بابلرود، بر ضرورت تداوم اقدامات مشترک برای تقویت ذخایر آبزی دریای خزر تأکید کرد.

نوایی با اشاره به تعامل شکل‌گرفته میان مسئولان و جامعه صیادی اظهار داشت: حمایت مدیران استانی و شهرستانی از فعالان این بخش، بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های حفاظتی و بازسازی ذخایر آبزیان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه حضور میدانی مسئولان در کنار صیادان، موجب افزایش امید و انگیزه در این قشر شده است، افزود: استمرار این همکاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های طبیعی دریای خزر و ارتقای فعالیت‌های شیلاتی ایفا کند.

رئیس اتحادیه پره‌داران مازندران از مردم، تشکل‌های مردمی و فعالان حوزه محیط زیست دعوت کرد در طرح‌های رهاسازی بچه‌ماهی‌ها مشارکت کنند و گفت: اتحادیه آمادگی دارد زمینه حضور داوطلبان در این برنامه‌های زیست‌محیطی را فراهم کند.

نوایی در پایان، صیانت از ذخایر آبزیان را وظیفه‌ای مشترک میان دولت، جامعه صیادی و مردم دانست و خاطرنشان کرد: هرچه مشارکت اجتماعی در این حوزه افزایش یابد، دستیابی به توسعه پایدار و حفظ منابع ارزشمند دریای خزر نیز امکان‌پذیرتر خواهد بود.