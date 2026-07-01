اعزام ۲۰ هزار عزادار آذربایجان شرقی برای مراسم تشییع آقای شهید ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه ستاد هماهنگی مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر «آقای شهید ایران» عصر چهارشنبه به ریاست معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد که در آن ابعاد مختلف اجرایی از جمله مدیریت اسکان، تغذیه، بهداشت و تأمین امنیت محل اقامت زائران مورد بررسی قرار گرفت.

محمدقلی هنربر، سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی امن برای عزاداران، بر تأمین امنیت محل اقامت و پارکینگ خودروهای کاروان‌ها تأکید کرد.

وی گفت: مدیریت ترددها و عملیات‌های میدانی با استفاده از کدهای اختصاصی و با نظارت دقیق پلیس و کمیته امنیت نظامات انجام خواهد شد.

وی افزود: قرار است از روز یکشنبه صبح، حدود ۲۰ هزار نفر از عزاداران استان از تبریز و ۲۲ شهرستان دیگر در قالب تیم‌های کاروانی عازم تهران شوند که مسئولیت این اعزام‌ها بر عهده سپاه عاشورا است

. وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور عزاداران در مراسمات مشهد مقدس گفت اسکان این عزیزان نیز توسط سپاه عاشورا پیش‌بینی شده و جزئیات آن از طریق پایگاه‌های مقاومت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هنربر با اشاره به استفاده از امکانات خودروهای شخصی و خودروهای نذری برای تسهیل تردد عزاداران گفت: مقرر شد تمامی مشخصات افراد، نوع وسایل نقلیه و لوکیشن دقیق محل‌های اسکان از طریق سامانه هوشمند «یار علی» ثبت و مدیریت شود.

وی افزود این سامانه به منظور کنترل دقیق آمار، مدیریت بیمه زائران و تسهیل تردد کاروان‌های ریلی و اتوبوسی طراحی شده است.

وی در ادامه با اشاره به تجهیز زیرساخت‌های اسکان و خدمات لجستیک گفت :با همکاری شهرداری کلانشهر تبریز و شهرداری منطقه ۱۹ تهران، محل‌های اسکان در تهران از جمله پارک شهید کاظمی، بوستان ولایت، پارک شهربانو و حسینیه مکتب العباس تعیین شده است.

وی افزود: دو موکب شهرداری در محل اسکان مستقر شده‌اند تا وظیفه تغذیه و خدمات به مهمانان را بر عهده بگیرند و پیش‌بینی می‌شود در هر وعده ناهار از ۱۰ هزار عزادار خدمات غذایی دریافت کنند.

وی با اشاره به آمادگی کمیته‌های بهداشت، درمان و امداد و نجات گفت: تیم‌های پزشکی در محل اسکان مستقر شده‌اند تا خدمات درمانی و مدیریت فوریت‌های احتمالی زائرین را بر عهده بگیرند

. وی همچنین تأکید کرد که تمامی امکانات رفاهی و دسترسی‌های لازم برای افراد دارای محدودیت جسمی در محل مراسم پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با اشاره به دستور استاندار از فرمانداران شهرستان‌ها خواست تا هماهنگی‌های لازم را جهت اعزام کاروان‌ها و اطلاع‌رسانی به شهروندان انجام دهند و تأکید کرد تمامی دستگاه‌های اداری، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی موظف به استفاده از حداکثر امکانات خود برای پشتیبانی از اعزام عزاداران هستند.