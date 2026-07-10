به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: پرسنل اورژانس تبریز که برای ارائه خدمات امدادی و درمانی در مراسم تشییع رهبر در مشهد مستقر بودند، روز گذشته با اقدام سریع و تخصصی موفق شدند جان یک بانوی ۴۵ ساله را نجات دهند.

وی افزود: این زائر پس از بروز علائم قلبی توسط کارشناسان اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از انجام مانیتورینگ و بررسی‌های تخصصی، ابتلای وی به تاکی‌کاردی فوق بطنی (PSVT) تشخیص داده شد.

شادی‌نیا ادامه داد: نیروهای اورژانس بلافاصله اقدامات درمانی را در اتوبوس‌آمبولانس آغاز کرده و با تجویز داروی آدنوزین و انجام سایر اقدامات تخصصی، وضعیت بیمار را به طور کامل پایدار کردند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این زائر پس از بهبود وضعیت عمومی، برای ادامه درمان و انجام بررسی‌های تکمیلی به یکی از مراکز درمانی مشهد منتقل شد.